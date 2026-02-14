FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'SRETNO VALENTINOVO!' /

Vlatka Pokos prodaje vjenčanicu iz braka s Dikanom: Evo kolika je cijena

Vlatka Pokos prodaje vjenčanicu iz braka s Dikanom: Evo kolika je cijena
×
Foto: Robert Anic/pixsell

Vlatkin brak s Josipom Dikanom trajao je samo godinu i pet mjeseci

14.2.2026.
15:13
Hot.hr
Robert Anic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Vlatke Pokos (55), nekadašnja pjevačica i televizijska voditeljica, objavila je da prodaje svoju legendarnu vjenčanicu. Haljina koju je nosila u braku s Josipom Dikanom Radeljakom (82) i na Dori 2006. sada je dostupna na domaćoj platformi za second hand odjeću.

Haljina koja je obilježila eru

Vlatka Pokos je na svom Instagram profilu objavila fotografije svijetloplave Diorove vjenčanice s krznom oko vrata i poručila: „Sretno Valentinovo!“ Haljina je posebno upečatljiva zbog detalja od marabu perja koje joj je krasilo ramena, što je dodatno pojačalo njen dramatični efekt. Cijena je 2000 eura.

Povratak u prošlost

Podsjetimo, Vlatka se udala za Josipa Dikana Radeljaka u siječnju 2006. na pješčanoj plaži otočja Turks i Caicos, a već dva mjeseca kasnije nastupila je u istoj haljini na Dori s pjesmom „Najbolje“. Njihov brak trajao je samo godinu i pet mjeseci, obilježen nesuglasicama i optužbama za nevjeru, što je ostavilo traga u javnom sjećanju.

Vlatka Pokos prodaje vjenčanicu iz braka s Dikanom: Evo kolika je cijena
Foto: Robert Anic/pixsell

Haljina ponovno u centru pažnje

Objavom na Valentinovo, Pokos je ponovno privukla pažnju medija i javnosti. Haljina je postala simbol modnog i osobnog putovanja Vlatke, a mnogi pratitelji prisjetili su se njezine upečatljive pojave i tirkiznog sjaja Diorovog materijala, koji se i danas smatra jednim od najupečatljivijih modnih komada domaće scene.

POGLEDAJTE VIDEO:Tko će drugi biti kriv nego Tomašević? Ako im ne riješi problem, bogami će gorjeti

Vlatka PokosVjenčanicaDikan Radeljak
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx