Vlatka Pokos prodaje vjenčanicu iz braka s Dikanom: Evo kolika je cijena

Vlatke Pokos (55), nekadašnja pjevačica i televizijska voditeljica, objavila je da prodaje svoju legendarnu vjenčanicu. Haljina koju je nosila u braku s Josipom Dikanom Radeljakom (82) i na Dori 2006. sada je dostupna na domaćoj platformi za second hand odjeću.

Haljina koja je obilježila eru

Vlatka Pokos je na svom Instagram profilu objavila fotografije svijetloplave Diorove vjenčanice s krznom oko vrata i poručila: „Sretno Valentinovo!“ Haljina je posebno upečatljiva zbog detalja od marabu perja koje joj je krasilo ramena, što je dodatno pojačalo njen dramatični efekt. Cijena je 2000 eura.

Povratak u prošlost

Podsjetimo, Vlatka se udala za Josipa Dikana Radeljaka u siječnju 2006. na pješčanoj plaži otočja Turks i Caicos, a već dva mjeseca kasnije nastupila je u istoj haljini na Dori s pjesmom „Najbolje“. Njihov brak trajao je samo godinu i pet mjeseci, obilježen nesuglasicama i optužbama za nevjeru, što je ostavilo traga u javnom sjećanju.

Haljina ponovno u centru pažnje

Objavom na Valentinovo, Pokos je ponovno privukla pažnju medija i javnosti. Haljina je postala simbol modnog i osobnog putovanja Vlatke, a mnogi pratitelji prisjetili su se njezine upečatljive pojave i tirkiznog sjaja Diorovog materijala, koji se i danas smatra jednim od najupečatljivijih modnih komada domaće scene.

