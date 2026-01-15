Rekord u Rijeci: Thompson rasprodao koncert u nekoliko minuta i dodao novi datum

Prodaja ulaznica za riječki koncert Marka Perkovića Thompsona izazvala je golem interes publike. Prvi najavljeni datum rasprodan je u rekordnom roku, a zbog velike potražnje odmah je dodan i drugi koncert u istom prostoru.

Karte nestale za 27 minuta

Marko Perković Thompson (59), hrvatski pjevač i autor poznat po domoljubnim pjesmama i velikim koncertima, danas je u podne pustio u prodaju ulaznice za koncert u Rijeci, zakazan za 6. veljače. Prema informacijama njegovog tima, sve ulaznice rasprodane su u samo 27 minuta.

Najavljen i dodatni koncert u Rijeci

Zbog iznimnog interesa publike, Thompsonov je tim ubrzo objavio kako će se u Dvorani mladosti u Rijeci održati i drugi koncert, i to dan kasnije, 7. veljače. Prodaja ulaznica za dodatni datum započela je danas u 15 sati.

„Zbog rekordne rasprodaje koncerta 6. veljače, s velikim zadovoljstvom najavljujemo i drugi koncert u Rijeci“, poručili su iz Thompsonova tima putem društvenih mreža, naglasivši kako je odluka donesena upravo zbog velikog interesa obožavatelja.

U sklopu dvoranske turneje

Riječki koncerti dio su Thompsonove aktualne dvoranske turneje po Hrvatskoj. Nakon velikih nastupa na zagrebačkom i sinjskom Hipodromu, pjevač je turneju započeo u Osijeku, gdje je nastupio 21. i 22. studenog.

Nakon Osijeka, Thompson je rasprodao i koncerte u Varaždinu 7. i 8. prosinca, zatim u Zadru 12. i 13. prosinca te u Zagrebu 27. prosinca. U Poreču je nastupio 10. i 11. siječnja, dok ga koncerti u Splitu očekuju 16. i 17. siječnja.

Koncertima u Rijeci, zakazanima za 6. i 7. veljače, Thompson će zaokružiti aktualni niz nastupa po hrvatskim dvoranama, a sudeći prema brzini prodaje ulaznica, publiku očekuju dvije rasprodane večeri.

