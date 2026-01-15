FREEMAIL
'MA DA...' /

Plenkovića pitali namjerava li se ispričati: Pogledajte što je i kako odgovorio

Premijer je kometirao i ostaje li ministar Piletić do kraja mandata u svom resoru, a kojeg oporba i dio udruga već tjednima žestoko proziva

15.1.2026.
17:14
RTL Danas
Screenshot Rtl Danas
Uoči saborskog aktualca premijer Plenković poručio je kako se ne namjerava ispričati novinarima zbog izjave na jučerašnjoj sjednici Vlade da dio medija zlonamjerno interpretira koliko će rasti socijalne naknade i time dovode u zabludu osjetljivu populaciju. 

"Ma da, molim vas. Zašto bi se ispričao? Čemu? Pa čitajte naslovnice, ovi koji su  se pronašli neka gledaju", rekao je.

Na pitanje odustaje li od teze da mediji lažu rekao je: "Nemojte mi stavljati usta nešto što nisam rekao. Rekao sam pojedini, ne svi. Svi su dobri osim pojedinih". 

O ostavci ministar Piletića

Premijer je komentirao i ostaje li ministar Piletić do kraja mandata u svom resoru. Oporba i dio udruga već tjednima ga žestoko proziva zbog isplate inkluzivnog dodatka i pada bitnih odredbi Zakona o osobnoj asistenciji na Ustavnom sudu. 

"Ako ne može on mlad ministar, pametan, elokventan borit se kako ćemo mi stariji ako ovi mlađi ne mogu", komentirao je Plenković. 

"Apsolutno je ne bitno što mislim ja već ono što će građani ocijeniti na izborima. Bitno je što ogromna većina osoba s invaliditetom misli o provedbi ovih zakon", rekao je Piletić. 

Marin PiletićAndrej Plenković
