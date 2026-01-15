FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠTO SE TO DOGAĐA? /

Iznenađujući podaci: Vlada zadovoljna, a iznajmljivači masovno - 'bježe' iz turizma!

Brojni iznajmljivači prešli s kratkoročnog na dugoročni najam svojih nekretnina.

15.1.2026.
17:29
RTL Danas
Rtl Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zbrajaju se ukupne turističke brojke za prošlu godinu. Prema podacima sustava eVisitor u godini poreznih i zakonskih izmjenama Hrvatska je turistima ponudila gotovo deset tisuća ležajeva manje nego godinu prije.

Bilo ih je više od 667 tisuća. Uz to, prema podacima Porezne uprave broj obveznika dugoročnog najma porastao je za 14 posto. Pokazuje to da su brojni iznajmljivači prešli s kratkoročnog na dugoročni najam svojih nekretnina.

"Puno je tu faktora koje treba uzeti u obzir. Imali smo odjave dodatnih ležajeva, pomoćnih ležajeva, imali smo odjave apartmana, a imali smo najveći broj onih apartmana koji su dali zahtjeva za izdavanje rješenja u 2024. godini, konkretno u 12. mjesecu, u koji su se rješavali kroz 2025. godinu Teško je nagađati o čemu se točno radi", kazala je Hana Matić, članica inicijative 'Spasimo male obiteljske iznajmljivače.

Bačić: 'Mislimo da je to zbog naše reforme'

"Mislimo da je u najvećem dijelu to rezultat naše reforme koja se odnosi i na sektor upravljanja zgradama, poreznu reformu, a isto tako na reformu u turističkom sektoru", kazao je Branko Bačić, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Više o ovoj temi pogledajte u RTL-u Danas u 19 sati u kojem gostuj ministar turizma Tonči Glavina. 

ApartmaniTurizamTonči Glavina
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ŠTO SE TO DOGAĐA? /
Iznenađujući podaci: Vlada zadovoljna, a iznajmljivači masovno - 'bježe' iz turizma!