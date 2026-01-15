Iznenađujući podaci: Vlada zadovoljna, a iznajmljivači masovno - 'bježe' iz turizma!

Zbrajaju se ukupne turističke brojke za prošlu godinu. Prema podacima sustava eVisitor u godini poreznih i zakonskih izmjenama Hrvatska je turistima ponudila gotovo deset tisuća ležajeva manje nego godinu prije.

Bilo ih je više od 667 tisuća. Uz to, prema podacima Porezne uprave broj obveznika dugoročnog najma porastao je za 14 posto. Pokazuje to da su brojni iznajmljivači prešli s kratkoročnog na dugoročni najam svojih nekretnina.

"Puno je tu faktora koje treba uzeti u obzir. Imali smo odjave dodatnih ležajeva, pomoćnih ležajeva, imali smo odjave apartmana, a imali smo najveći broj onih apartmana koji su dali zahtjeva za izdavanje rješenja u 2024. godini, konkretno u 12. mjesecu, u koji su se rješavali kroz 2025. godinu Teško je nagađati o čemu se točno radi", kazala je Hana Matić, članica inicijative 'Spasimo male obiteljske iznajmljivače.

Bačić: 'Mislimo da je to zbog naše reforme'

"Mislimo da je u najvećem dijelu to rezultat naše reforme koja se odnosi i na sektor upravljanja zgradama, poreznu reformu, a isto tako na reformu u turističkom sektoru", kazao je Branko Bačić, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Više o ovoj temi pogledajte u RTL-u Danas u 19 sati u kojem gostuj ministar turizma Tonči Glavina.