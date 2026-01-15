Vrije oko Grenlanda, bojite li se eskalacije? Ivanin komentar sve je rekao: 'Strahujem...'

Sastanak američkih, danskih i grenlandskih dužnosnika u Washingtonu završio je dubokim neslaganjem.

Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je svoju namjeru da preuzme kontrolu nad Grenlandom, što je izazvalo snažnu reakciju europskih saveznika.

Uslijed takvog razvoja događaja počela je europska vojna misija na otoku. Francuska, Švedska, Njemačka, Velika Britanija i Norveška objavile su da su počele s raspoređivanjem vojnog osoblja na Grenlandu u sklopu izviđačke misije koja je, prema izvoru iz francuskog Ministarstva oružanih snaga, dio danske vojne vježbe Arktička izdržljivost.

Danski ministar vanjskih poslova, Lars Løkke Rasmussen, izjavio je: "Nismo uspjeli promijeniti američki stav. Jasno je da predsjednik ima želju ponovno osvojiti Grenland. I vrlo, vrlo jasno smo dali do znanja da to nije u interesu Kraljevine. Grenland ima vladu koja ima potporu tri četvrtine grenlandskog stanovništva."

Trump misli drugačije: "Problem je u tome što Danska ne može ništa učiniti ako Rusija ili Kina žele okupirati Grenland. Ali mi možemo učiniti sve. To ste vidjeli prošli tjedan s Venezuelom. Možemo učiniti sve kad se pojave takve stvari. To se neće dogoditi. Ne mogu se osloniti na to da će se Danska sama obraniti. Govorili su oni o tome, doveli jednog dodatnog psa i bili ozbiljni oko toga. Uveli su još jednu pseću zapregu."

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas "Strahujete li od eskalacije situacije na Grenlandu?".

Vedran Bilić je napisao: "Imali su vremena stvoriti jaku vojsku, ali svi su mislili da su ratovi iza nas. Ne plašim se, puno pišete o ratovima, obiđite malo Hrvatsku, sirotinje ima svugdje."

"Da, strahujem općenito od novog svjetskog rata. Strahujem od svih ratova, svih ubijanja, mržnji. Hitno treba svim širiteljima bilo kakve mržnje i zla zabraniti javne nastupe", napisala je Ivana Jura.

Stjepan Bukvić navodi: "Ne, sve su to političke igre na koje mi nemamo utjecaja".

