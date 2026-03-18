GLAZBENA POSLASTICA /

SENIDAH predstavlja 'WELCOME TO MY WORLD' i najavljuje spektakl u Areni Zagreb

SENIDAH predstavlja 'WELCOME TO MY WORLD' i najavljuje spektakl u Areni Zagreb
Foto: Miro Majcen

Regionalna megazvijezda stiže u Zgareb

18.3.2026.
15:04
Hot.hr
Miro Majcen
Dugo iščekivani trenutak je stigao, regionalna glazbena mega zvijezda, 10. listopada 

2026. planira spektakularni glazbeno-vizualni doživljaj u zagrebačkoj Areni.

S više stotina milijuna pregleda na YouTubeu i Spotifyju, Senidah je neupitno jedna od 

najvećih regionalnih glazbenih senzacija. Njezin nastup nikad nije samo koncert, već 

pomno osmišljeni audiovizualni show. Senidah publiku osvaja jedinstvenim glasom i 

snažnom karizmom, dok scenska raskoš od smionih modnih izričaja do vrhunske video 

produkcije obogaćene CO₂ topovima, hladnim iskrama i vatrenim efektima svaku večer 

nastupa pretvara u nezaboravan doživljaj.

Najavljeni koncert u Areni Zagreb bit će produkcijski vrhunac, postavljajući nove 

standarde domaće industrije zabave i predstavljajući spektakl kakav publika na ovim 

prostorima rijetko ima priliku doživjeti.

SENIDAH predstavlja 'WELCOME TO MY WORLD' i najavljuje spektakl u Areni Zagreb
Foto: Miro Majcen

Koncert u Zagrebu je zamišljen kao putovanje kroz različite dimenzije njezina 

umjetničkog svijeta, od nezaustavljive snage i strasti do intimnih i emotivnih trenutaka 

koji su obilježili njezino stvaralaštvo. Kroz snažnu vizualnu produkciju, inovativne 

specijalne efekte i različite segmente showa, publika će imati priliku zakoračiti u prostor 

u kojem nastaju njezine pjesme, svijet emocija, sirove energije i unutarnjih stanja koja 

oblikuju njezinu glazbu.

Publika u Zagrebu tako neće biti samo promatrač spektakla, već će na jednu noć postati 

neodvojivi dio njezina svijeta. Sa Senidah se, naime, nikada ne zna što slijedi, jer njezina 

sposobnost transformacije znači da je svaki nastup jedinstveno iskustvo, neponovljivo u 

svojoj estetici i izvedbi.

„Ljudi osjete kad si iskren. Ja proživljavam svaku riječ i zvuk na pozornici. Moja glazba je 

moj mir, moj nemir i moj način da svijetu kažem tko sam, bez obzira na to razumiju li 

svaku riječ ili samo osjećaju energiju. Koncert u Zagrebu će biti podijeljen u više 

segmenata koji predstavljaju različite strane mene i mog stvaralaštva. Veselim se što 

ćemo zajedno proći kroz sve te faze i publici donijeti novo, jedinstveno i neponovljivo 

koncertno iskustvo“, poručuje Senidah. 

SENIDAH predstavlja 'WELCOME TO MY WORLD' i najavljuje spektakl u Areni Zagreb
Foto: Miro Majcen

Nakon spektakla u rasprodanoj Areni Stožice te čak tri vezana koncerta u beogradskom 

Sava Centru koji slijede, Senidah nastavlja nizati nastupe i po Europi. Uz Arenu Zagreb 

najavljeni su nastupi u Zürichu, Stockholmu, Malmöu, Göteborgu i Innsbrucku, i već 

sada je jasno da će 2026. godina biti u znaku njezine apsolutne dominacije, čime još 

jednom potvrđuje status međunarodno najrelevantnije izvođačice s ovih prostora.

Senidah je slovenska pjevačica i kantautorica koja je u posljednjih nekoliko godina 

postala jedna od najutjecajnijih regionalnih glazbenih zvijezda. Široj publici probila se 

hit singlom Slađana iz 2018. godine, koji je postao jedan od najprepoznatljivijih trap i 

R&B hitova na Balkanu te označio početak njezina snažnog uspona na regionalnoj sceni. 

Ubrzo nakon toga objavila je debitantski album Bez Tebe, kojim je učvrstila svoj 

jedinstveni glazbeni identitet i potvrdila status nove generacije regionalnih zvijezda.

Kroz tri studijska albuma – Bez Tebe, Za Tebe i Sen i Dah – Senidah je redefinirala 

žanrovske granice regionalne pop i urban scene. Njezin najnoviji album Sen i Dah (2025.) 

smatra se njezinim najzrelijim i najemotivnijim izdanjem do sada, a u kratkom je 

vremenu ostvario više desetaka milijuna streamova na Spotifyju. 

S više od 1,4 milijuna pratitelja na društvenim mrežama i glazbenim platformama, 

više od 1,1 milijun mjesečnih slušatelja na Spotifyju te više od 16 milijuna 

mjesečnih streamova na YouTubeu i Spotifyju, Senidah ima jednu od najvjernijih 

publika koja je prati širom Europe i svijeta.

Njezin utjecaj proteže se kroz brojne uspješne suradnje koje nadilaze regionalne okvire.

Na međunarodnoj sceni ostvarila je i zapaženu kolaboraciju na hitu 100% s njemačkom 

rap zvijezdom RAF Camora, čime je dodatno proširila svoj utjecaj na tržišta njemačkog 

govornog područja. Novi iskorak ostvarila je i na latinoameričkom tržištu singlom 

Bandida, snimljenim na španjolskom jeziku u suradnji s meksičkom zvijezdom Adriel 

Favela. Njezini koncerti poznati su po impresivnoj produkciji i snažnoj scenskoj energiji. 

Nakon rasprodanih nastupa u Europi, SAD-u i Kanadi, kao i velikih regionalnih 

koncerata na pozornicama poput Tašmajdana, Arene Gripe, Spens i Arene Stožice, te 

rasprodanih dvorana Sava centra. 

Osim po glazbi, Senidah je prepoznata i kao snažna kulturna figura te modna 

vizionarka. Njezin upečatljiv stil i autentičan vizualni identitet donijeli su joj brojna 

priznanja. Zbog jedinstvenog vizualnog identiteta i hrabrog modnog izraza često je 

nazivaju kraljicom transformacija. Kao brend ambasadorica surađivala je s brojnim 

globalnim brendovima. Senidah u novu fazu karijere ulazi s najambicioznijim 

produkcijama do sada, razvijajući inovativne koncertne koncepte i projekte pod 

vlastitim brendom SNDH

