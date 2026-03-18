SENIDAH predstavlja 'WELCOME TO MY WORLD' i najavljuje spektakl u Areni Zagreb

Dugo iščekivani trenutak je stigao, regionalna glazbena mega zvijezda, 10. listopada

2026. planira spektakularni glazbeno-vizualni doživljaj u zagrebačkoj Areni.

S više stotina milijuna pregleda na YouTubeu i Spotifyju, Senidah je neupitno jedna od

najvećih regionalnih glazbenih senzacija. Njezin nastup nikad nije samo koncert, već

pomno osmišljeni audiovizualni show. Senidah publiku osvaja jedinstvenim glasom i

snažnom karizmom, dok scenska raskoš od smionih modnih izričaja do vrhunske video

produkcije obogaćene CO₂ topovima, hladnim iskrama i vatrenim efektima svaku večer

nastupa pretvara u nezaboravan doživljaj.

Najavljeni koncert u Areni Zagreb bit će produkcijski vrhunac, postavljajući nove

standarde domaće industrije zabave i predstavljajući spektakl kakav publika na ovim

prostorima rijetko ima priliku doživjeti.

Foto: Miro Majcen

Koncert u Zagrebu je zamišljen kao putovanje kroz različite dimenzije njezina

umjetničkog svijeta, od nezaustavljive snage i strasti do intimnih i emotivnih trenutaka

koji su obilježili njezino stvaralaštvo. Kroz snažnu vizualnu produkciju, inovativne

specijalne efekte i različite segmente showa, publika će imati priliku zakoračiti u prostor

u kojem nastaju njezine pjesme, svijet emocija, sirove energije i unutarnjih stanja koja

oblikuju njezinu glazbu.

Publika u Zagrebu tako neće biti samo promatrač spektakla, već će na jednu noć postati

neodvojivi dio njezina svijeta. Sa Senidah se, naime, nikada ne zna što slijedi, jer njezina

sposobnost transformacije znači da je svaki nastup jedinstveno iskustvo, neponovljivo u

svojoj estetici i izvedbi.

„Ljudi osjete kad si iskren. Ja proživljavam svaku riječ i zvuk na pozornici. Moja glazba je

moj mir, moj nemir i moj način da svijetu kažem tko sam, bez obzira na to razumiju li

svaku riječ ili samo osjećaju energiju. Koncert u Zagrebu će biti podijeljen u više

segmenata koji predstavljaju različite strane mene i mog stvaralaštva. Veselim se što

ćemo zajedno proći kroz sve te faze i publici donijeti novo, jedinstveno i neponovljivo

koncertno iskustvo“, poručuje Senidah.

Foto: Miro Majcen

Nakon spektakla u rasprodanoj Areni Stožice te čak tri vezana koncerta u beogradskom

Sava Centru koji slijede, Senidah nastavlja nizati nastupe i po Europi. Uz Arenu Zagreb

najavljeni su nastupi u Zürichu, Stockholmu, Malmöu, Göteborgu i Innsbrucku, i već

sada je jasno da će 2026. godina biti u znaku njezine apsolutne dominacije, čime još

jednom potvrđuje status međunarodno najrelevantnije izvođačice s ovih prostora.

Senidah je slovenska pjevačica i kantautorica koja je u posljednjih nekoliko godina

postala jedna od najutjecajnijih regionalnih glazbenih zvijezda. Široj publici probila se

hit singlom Slađana iz 2018. godine, koji je postao jedan od najprepoznatljivijih trap i

R&B hitova na Balkanu te označio početak njezina snažnog uspona na regionalnoj sceni.

Ubrzo nakon toga objavila je debitantski album Bez Tebe, kojim je učvrstila svoj

jedinstveni glazbeni identitet i potvrdila status nove generacije regionalnih zvijezda.

Kroz tri studijska albuma – Bez Tebe, Za Tebe i Sen i Dah – Senidah je redefinirala

žanrovske granice regionalne pop i urban scene. Njezin najnoviji album Sen i Dah (2025.)

smatra se njezinim najzrelijim i najemotivnijim izdanjem do sada, a u kratkom je

vremenu ostvario više desetaka milijuna streamova na Spotifyju.

S više od 1,4 milijuna pratitelja na društvenim mrežama i glazbenim platformama,

više od 1,1 milijun mjesečnih slušatelja na Spotifyju te više od 16 milijuna

mjesečnih streamova na YouTubeu i Spotifyju, Senidah ima jednu od najvjernijih

publika koja je prati širom Europe i svijeta.

Njezin utjecaj proteže se kroz brojne uspješne suradnje koje nadilaze regionalne okvire.

Na međunarodnoj sceni ostvarila je i zapaženu kolaboraciju na hitu 100% s njemačkom

rap zvijezdom RAF Camora, čime je dodatno proširila svoj utjecaj na tržišta njemačkog

govornog područja. Novi iskorak ostvarila je i na latinoameričkom tržištu singlom

Bandida, snimljenim na španjolskom jeziku u suradnji s meksičkom zvijezdom Adriel

Favela. Njezini koncerti poznati su po impresivnoj produkciji i snažnoj scenskoj energiji.

Nakon rasprodanih nastupa u Europi, SAD-u i Kanadi, kao i velikih regionalnih

koncerata na pozornicama poput Tašmajdana, Arene Gripe, Spens i Arene Stožice, te

rasprodanih dvorana Sava centra.

Osim po glazbi, Senidah je prepoznata i kao snažna kulturna figura te modna

vizionarka. Njezin upečatljiv stil i autentičan vizualni identitet donijeli su joj brojna

priznanja. Zbog jedinstvenog vizualnog identiteta i hrabrog modnog izraza često je

nazivaju kraljicom transformacija. Kao brend ambasadorica surađivala je s brojnim

globalnim brendovima. Senidah u novu fazu karijere ulazi s najambicioznijim

produkcijama do sada, razvijajući inovativne koncertne koncepte i projekte pod

vlastitim brendom SNDH