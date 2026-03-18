SENIDAH predstavlja 'WELCOME TO MY WORLD' i najavljuje spektakl u Areni Zagreb
Regionalna megazvijezda stiže u Zgareb
Dugo iščekivani trenutak je stigao, regionalna glazbena mega zvijezda, 10. listopada
2026. planira spektakularni glazbeno-vizualni doživljaj u zagrebačkoj Areni.
S više stotina milijuna pregleda na YouTubeu i Spotifyju, Senidah je neupitno jedna od
najvećih regionalnih glazbenih senzacija. Njezin nastup nikad nije samo koncert, već
pomno osmišljeni audiovizualni show. Senidah publiku osvaja jedinstvenim glasom i
snažnom karizmom, dok scenska raskoš od smionih modnih izričaja do vrhunske video
produkcije obogaćene CO₂ topovima, hladnim iskrama i vatrenim efektima svaku večer
nastupa pretvara u nezaboravan doživljaj.
Najavljeni koncert u Areni Zagreb bit će produkcijski vrhunac, postavljajući nove
standarde domaće industrije zabave i predstavljajući spektakl kakav publika na ovim
prostorima rijetko ima priliku doživjeti.
Koncert u Zagrebu je zamišljen kao putovanje kroz različite dimenzije njezina
umjetničkog svijeta, od nezaustavljive snage i strasti do intimnih i emotivnih trenutaka
koji su obilježili njezino stvaralaštvo. Kroz snažnu vizualnu produkciju, inovativne
specijalne efekte i različite segmente showa, publika će imati priliku zakoračiti u prostor
u kojem nastaju njezine pjesme, svijet emocija, sirove energije i unutarnjih stanja koja
oblikuju njezinu glazbu.
Publika u Zagrebu tako neće biti samo promatrač spektakla, već će na jednu noć postati
neodvojivi dio njezina svijeta. Sa Senidah se, naime, nikada ne zna što slijedi, jer njezina
sposobnost transformacije znači da je svaki nastup jedinstveno iskustvo, neponovljivo u
svojoj estetici i izvedbi.
„Ljudi osjete kad si iskren. Ja proživljavam svaku riječ i zvuk na pozornici. Moja glazba je
moj mir, moj nemir i moj način da svijetu kažem tko sam, bez obzira na to razumiju li
svaku riječ ili samo osjećaju energiju. Koncert u Zagrebu će biti podijeljen u više
segmenata koji predstavljaju različite strane mene i mog stvaralaštva. Veselim se što
ćemo zajedno proći kroz sve te faze i publici donijeti novo, jedinstveno i neponovljivo
koncertno iskustvo“, poručuje Senidah.
Nakon spektakla u rasprodanoj Areni Stožice te čak tri vezana koncerta u beogradskom
Sava Centru koji slijede, Senidah nastavlja nizati nastupe i po Europi. Uz Arenu Zagreb
najavljeni su nastupi u Zürichu, Stockholmu, Malmöu, Göteborgu i Innsbrucku, i već
sada je jasno da će 2026. godina biti u znaku njezine apsolutne dominacije, čime još
jednom potvrđuje status međunarodno najrelevantnije izvođačice s ovih prostora.
Senidah je slovenska pjevačica i kantautorica koja je u posljednjih nekoliko godina
postala jedna od najutjecajnijih regionalnih glazbenih zvijezda. Široj publici probila se
hit singlom Slađana iz 2018. godine, koji je postao jedan od najprepoznatljivijih trap i
R&B hitova na Balkanu te označio početak njezina snažnog uspona na regionalnoj sceni.
Ubrzo nakon toga objavila je debitantski album Bez Tebe, kojim je učvrstila svoj
jedinstveni glazbeni identitet i potvrdila status nove generacije regionalnih zvijezda.
Kroz tri studijska albuma – Bez Tebe, Za Tebe i Sen i Dah – Senidah je redefinirala
žanrovske granice regionalne pop i urban scene. Njezin najnoviji album Sen i Dah (2025.)
smatra se njezinim najzrelijim i najemotivnijim izdanjem do sada, a u kratkom je
vremenu ostvario više desetaka milijuna streamova na Spotifyju.
S više od 1,4 milijuna pratitelja na društvenim mrežama i glazbenim platformama,
više od 1,1 milijun mjesečnih slušatelja na Spotifyju te više od 16 milijuna
mjesečnih streamova na YouTubeu i Spotifyju, Senidah ima jednu od najvjernijih
publika koja je prati širom Europe i svijeta.
Njezin utjecaj proteže se kroz brojne uspješne suradnje koje nadilaze regionalne okvire.
Na međunarodnoj sceni ostvarila je i zapaženu kolaboraciju na hitu 100% s njemačkom
rap zvijezdom RAF Camora, čime je dodatno proširila svoj utjecaj na tržišta njemačkog
govornog područja. Novi iskorak ostvarila je i na latinoameričkom tržištu singlom
Bandida, snimljenim na španjolskom jeziku u suradnji s meksičkom zvijezdom Adriel
Favela. Njezini koncerti poznati su po impresivnoj produkciji i snažnoj scenskoj energiji.
Nakon rasprodanih nastupa u Europi, SAD-u i Kanadi, kao i velikih regionalnih
koncerata na pozornicama poput Tašmajdana, Arene Gripe, Spens i Arene Stožice, te
rasprodanih dvorana Sava centra.
Osim po glazbi, Senidah je prepoznata i kao snažna kulturna figura te modna
vizionarka. Njezin upečatljiv stil i autentičan vizualni identitet donijeli su joj brojna
priznanja. Zbog jedinstvenog vizualnog identiteta i hrabrog modnog izraza često je
nazivaju kraljicom transformacija. Kao brend ambasadorica surađivala je s brojnim
globalnim brendovima. Senidah u novu fazu karijere ulazi s najambicioznijim
produkcijama do sada, razvijajući inovativne koncertne koncepte i projekte pod
vlastitim brendom SNDH