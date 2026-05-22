George Russell prekinuo šuškanja o krizi u Mercedesu: 'Znam da mogu pobijediti bilo koga'

Sve je spremno za početak dugo očekivanog F1 vikenda u Kanadi. Nakon trotjedne stanke Formula 1 vraća se u punom intenzitetu, a dodatnu draž donosi sprint format koji već od petka otvara ozbiljnu borbu za bodove. Uz sve veću napetost u poretku vozača i konstruktora, pažnja javnosti usmjerena je i prema odnosima unutar pojedinih momčadi, posebice u Mercedesu.

Na početku sezone činilo se gotovo sigurnim da će George Russell imati status prvog vozača momčadi, no situacija se posljednjih tjedana počela mijenjati. Mladi Kimi Antonelli ostvario je tri uzastopne pobjede i time ozbiljno skrenuo pozornost na sebe, a mnogi su odmah počeli nagađati kako Russell osjeća sve veći pritisak unutar vlastite garaže.

Ipak, britanski vozač odbacuje takve tvrdnje te smatra da trenutačni zaostatak u prvenstvu ne znači previše.

“Za mene je ovo samo još jedna utrka. Uopće ne razmišljam o prvenstvu u ovom trenutku”, rekao je Russell uoči Velike nagrade Kanade.

Mercedes je dosad dominantno otvorio sezonu 2026., ponajviše zahvaljujući odličnoj prilagodbi na nova tehnička pravila Formule 1. Iako je Russell slavio na otvaranju sezone u Australiji, Antonelli ga je u svim sljedećim Grand Prix vikendima nadmašio i u kvalifikacijama i u utrkama.

Unatoč tome, Russell ostaje smiren.

“Znam za što sam sposoban i znam koliko sam brz. Miami je bio loš vikend za mene, ali prošle godine sam nakon teške utrke tamo došao u Montreal i imao sjajan vikend. To ne znači da će sada biti isto, ali moram se fokusirati na sebe i na stvari koje mogu kontrolirati”, poručio je Britanac.

Dodao je i kako nema razloga za paniku jer je sezona tek na početku.

“Odvozili smo tek četiri utrke, a ostalo ih je još najmanje 18. Sve je još otvoreno”, istaknuo je.

Russell se prisjetio i svoje F2 sezone, kada je nakon prva četiri vikenda također zaostajao u borbi za naslov, ali se kasnije uspio vratiti u utrku za prvenstvo.

“U Formuli 2 sam nakon četiri utrke bio šesti i imao velik zaostatak pa to na kraju nije značilo ništa”, rekao je.

S druge strane, nije skrivao poštovanje prema svom mladom momčadskom kolegi.

“Kimi je bio izuzetno brz još prošle godine. Ljudi to možda nisu toliko primjećivali jer smo tada bili u puno izjednačenijoj situaciji s ostalim momčadima. Svaka kvalifikacijska sesija bila je ogroman pritisak i nije bilo lako doći ni do Q3. Danas imamo bolid koji omogućava više prostora za oporavak tijekom utrke. Bez ikakve sumnje, Antonelli vozi na vrlo visokoj razini, ali znao sam da to ima u sebi”, objasnio je Russell.

Britanac pritom jasno daje do znanja kako ne želi ulaziti u psihološke igre niti stvarati dodatno rivalstvo unutar momčadi.

“Iskreno, moj najveći konkurent sam ja sam. Tako razmišljam tijekom cijele svoje F1 karijere. Ako izvučem maksimum iz sebe, iz bolida, postavki i guma, znam da mogu pobijediti bilo koga”, zaključio je Russell.

Pred Mercedesom je sada novi veliki test u Montrealu, stazi koja je kroz godine donosila brojne drame, iznenađenja i neočekivane rasplete. A upravo bi kanadski vikend mogao dati prve ozbiljnije odgovore o tome tko trenutno ima stvarnu prednost unutar jedne od najjačih momčadi na gridu.