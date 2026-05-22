Pentagon objavio nove dokumente o NLO-ima: Spominju se neobjašnjive zelene i vaterne kugle

Američko Ministarstvo rata objavilo je drugu seriju prethodno klasificiranih datoteka o navodnim viđenjima NLO-a, piše Sky News. Datoteke uključuju reference na ljude koji su prijavljivali neobjašnjive zelene kugle, diskove i vatrene kugle. Prva serija datoteka objavljena je ranije ovog mjeseca, 8. svibnja.

Foto: Američko ministarstvo rata

Američki ministar obrane Pete Hegseth rekao je da dokumenti, fotografije i videozapisi onoga što je službeno poznato kao "neidentificirani anomalni fenomeni" dugo potiču nagađanja. "Vrijeme je da američki narod to sam vidi", rekao je u izjavi.

U petak su objavljene ukupno 222 datoteke, a jedna od njih sadrži 116 stranica dokumentacije koja se odnosi na niz prijavljenih viđenja i istraga u strogo tajnom objektu u Novom Meksiku u razdoblju od 1948. do 1950.

"Ovaj dosje sadrži 209 viđenja 'zelenih kugli', 'diskova' i 'vatrenih kugli' prijavljenih u blizini vojne baze", priopćilo je ministarstvo obrane.

Objekt viđen kako leti blizu aviona

Više od 50 prethodno klasificiranih videozapisa i drugih dokumenata uključeno je u najnovije izdanje o NLO-ima.

Jedan videozapis snimljen je u travnju 2024. s infracrvenog senzora kojim upravlja američka obalna straža, a prikazuje objekt koji leti blizu aviona iznad jugoistočnog dijela SAD-a.

'Trenutno ubrzanje' snimljeno infracrvenim senzorom

Fotografija preuzeta iz drugog videa koji je objavilo američko ministarstvo obrane označena je kao "trenutno ubrzanje sirijskog UAP-a" i snimljena je infracrvenim senzorom na američkoj vojnoj platformi 2021.

Prikazuje objekt koji leti nebom prije nego što naglo mijenja smjer i senzor mu gubi trag.

Prema Pentagonu, postavljena je na tajnu mrežu 2024.

Što je sve poznato iz prve serije dosjea?

Prvo objavljivanje bilo je 8. svibnja i uključivalo je NASA-inu fotografiju s misije Apollo 17 iz 1972., koja prikazuje tri točke u trokutastoj formaciji.

Pentagon je rekao da "ne postoji konsenzus o prirodi anomalije", ali nova, preliminarna analiza pokazala je da bi to mogao biti "fizički objekt".

To se dogodilo nakon što je američki predsjednik Donald Trump prošli mjesec obećao da će američko ministarstvo obrane "vrlo, vrlo brzo" objaviti neke "vrlo zanimljive dokumente" vezane uz NLO-e.

Objava je sadržavala 161 datoteku, uključujući stare depeše State Departmenta, dokumente FBI-a i transkripte NASA-inih letova s ​​posadom u svemir.

Postojalo je više od 20 video datoteka koje prikazuju neidentificirane objekte snimljene vojnim senzorima na lokacijama od Japana i Sirije do Sjeverne Amerike.

Objekti su se kretali od brzih točkica snimljenih u daljini do objekta u obliku lopte za američki nogomet uočene iznad Istočnog kineskog mora 2022.