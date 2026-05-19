Masovna navala na Pentagonov portal o NLO-ima: Idući potez iščekuje se s nestrpljenjem

Interes svjetske javnosti za neidentificirane leteće objekte (NLO) ili UAP-ove, kako ih službeno naziva američka administracija, ponovno je "eksplodirao" nakon što je Pentagon objavio da je njegov novi web portal s deklasificiranim dokumentima zabilježio 340 milijuna posjeta u jednom danu, a taj broj sada iznosi preko milijardu posjeta.

Prema riječima glasnogovornika Pentagona Seana Parnella, web stranica kojom upravlja Ured za rješavanje anomalija svih domena (AARO) imala je oko 340 milijuna posjeta u manje od jednog dana, što predstavlja najveći globalni val interesa, kako medija, znanstvenika i istraživača, tako i običnih ljudi diljem svijeta, za ovu temu posljednjih godina.

Objedinjavanje deklasificiranih dokumenata

Sam portal Pentagona dio je šire inicijative Bijele kuće i predsjednika Donalda Trumpa za objedinjavanje deklasificiranih dokumenata, videozapisa, fotografija i izvješća o takozvanim NLO i UAP fenomenima, tj. "neidentificiranim anomalnim pojavama u zraku". Pentagon je posljednjih godina počeo koristiti termin UAP umjesto klasičnog termina NLOda bi uključio pojave registrirane u zraku, svemiru i pod vodom. Zanimljivo je i da se u Američkom nacionalnom arhivu godinama nalaze stotine fotografija UAP fenomena.

Stranica trenutno sadrži izvješća američkog ratnog zrakoplovstva i mornarice, snimke koje su snimili piloti, povijesne dokumente FBI-a i materijale vezane uz ranije istrage američkih saveznih institucija. Dužnosnici kažu da će portal služiti kao središnje mjesto za javno dostupne informacije i buduća objavljivanja novih podataka. Posebnu pozornost privukle su najave da bi u nadolazećim tjednima moglo biti objavljeno više deklasificiranih datoteka, koje će biti puno "višeg kalibra" od onih koje su do sada objavljene.

Američki mediji izvještavaju da i Pentagon i Nacionalni arhiv rade na obradi dodatnih materijala koji uključuju stare slučajeve iz 1970-ih i 1980-ih, radarske podatke i pilotska izvješća iz raznih razdoblja, od Hladnog rata do modernih operacija na Bliskom istoku. Neki istraživači očekuju i nove video snimke incidenata koje je Pentagon prethodno klasificirao.

Povećani interes za teme NLO-a i UAP-a dodatno su potaknula saslušanja u američkom Kongresu održana posljednjih godina, gdje su bivši piloti i obavještajni dužnosnici govorili o susretima s nepoznatim objektima. U nekim slučajevima opisani su objekti koji su izvodili manevre nemoguće za poznatu zrakoplovnu tehnologiju.

Ogroman broj posjetitelja novog portala Pentagona pokazuje da tema fenomena NLO-a i dalje izaziva veliki interes javnosti diljem svijeta, a očekuje se da bi nova objava dokumenata mogla dodatno povećati pozornost medija i istraživača.

