Supruga američkog ministra na druženje s Trumpom stigla u haljini s Temua!

Supruga američkog ministra na druženje s Trumpom stigla u haljini s Temua!
Foto: Sipa USA/Sipa USA/Profimedia

Rasprava o haljini Jennifer Rauchet pokazuje koliko danas granica između luksuza i pristupačne mode postaje sve nejasnija

27.4.2026.
21:24
Hot.hr
Jeftine internetske trgovine postale su svojevrsna "tiha patnja", ali i velika razonoda ljudima bez obzira na njihovu financijsku moć, što je pokazao i nedavni slučaj outfita supruge američkog ministra obrane, Jennifer Rauchet.

Naime, supruga Petea Hegsetha našla se u središtu pozornosti zbog haljine koju je nosila povodom svečanog druženja s američkim predsjednikom Trumpom te uglednim američkim dužnosnicima u hotelu Washington Hilton.

Sve je započelo kada je jedna korisnica ustvrdila kako Jennifer Rauchet nosi haljinu s popularne internetske platforme Temu, što je gotovo instantno izazvalo pravu malu buru u digitalnom prostoru.

Korisnici društvenih mreža sada tvrde kako se Rauchet na prestižnoj večeri pojavila u haljini čija cijena iznosi svega 12 eura, što je u oštrom kontrastu s očekivanom razinom luksuza takvog događaja. Tvrdnje su potkrijepljene fotografijom para s večere, ali i usporednim prikazom haljine dostupne na spomenutoj platformi.

Ubrzo su se mnogi zapitali radi li se doista o istom modelu ili tek o sličnoj interpretaciji, a otvorila se i rasprava o tome je li Rauchet bila svjesna podrijetla haljine koju nosi. Jedan dio publike sklon je vjerovati kako je možda pokušala diskretno nadmudriti modne znalce i poznavatelje popularne kulture, dok drugi pak nagađaju da je odabir bio u rukama stilista, koji je, svjesno ili ne, posegnuo za neočekivano pristupačnim komadom. 

Ipak, postoji i treća, možda najsofisticiranija interpretacija.

Ona podrazumijeva da je Rauchet potpuno svjesno i samouvjereno odabrala haljinu vodeći se isključivo osobnim ukusom. U tom bi slučaju cijena postala irelevantna kategorija, a stil izraz individualnosti, a ne statusa.

