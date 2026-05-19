Jeste li vidjeli što je objavio Trump? Jedna teorija kaže da to što izvodi uopće nije slučajno

Američki predsjednik Donald Trump ponovo je uzburkao javnost, no ovoga puta ne nekom nes(p)retnom političkom izjavom, već serijom bizarnih slika koje su generirane pomoću umjetne inteligencije među kojima se osobito istaknula ona na kojoj se prikazao kako u vojnoj bazi privodi mišićavog izvanzemaljca u lancima u pratnji agenata.

I nije stao na tome, na drugoj se predstavio u futurističkom zapovjednom centru Svemirskih snaga, a na sljedećoj kako sjedi uz zapovjednu ploču i pritišće golemi crveni gumb dok laseri ispaljeni iz svemirske postaje gađaju mete na Zemlji.

I sve se to odvilo samo desetak dana nakon što je Pentagon, prema Trumpovoj direktivi, objavio više od 160 prethodno tajnih dokumenata o neidentificiranim anomalnim pojavama.

Iako su dužnosnici naglasili da materijali, koji datiraju i do 80 godina unatrag, ne sadrže potvrdu o postojanju izvanzemaljskog života, objava je potaknula brojne spekulacije.

Osnivanje Svemirskih snaga

Trumpov novootkriveni entuzijazam za izvanzemaljske teme u oštrom je kontrastu s njegovim ranijim stavovima. Još 2019. godine, na pitanje vjeruje li u NLO-e, odgovorio je: "Ne baš".

Ipak, njegova administracija je ta koja je pogurala transparentnost po ovom pitanju, što je kulminiralo osnivanjem Svemirskih snaga i sada objavom dosjea.

Reakcija javnosti na objave bila je brza i uglavnom podrugljiva. Kritičari su prikaz s izvanzemaljcem proglasili patetičnim" i nedostojnim jednog predsjednika.

"Umjesto da radi svoj prokleti posao, naš vođa se bavi ovakvim stvarima", glasio je jedan od komentara. Drugi su doveli u pitanje predsjednikove prioritete te ustvrdili da ignorira globalne probleme.

Hoće li 8. srpnja doista biti povijesni dan?

Ipak, neke je podsjetila i na teško vjerojatne glasine, da će tijekom Svjetskog prvenstva u nogometu osobno potvrditi postojanje izvanzemaljskog života.

Naime, kako je to prenio britanski tabloid Daily Star početkom siječnja, najvažnija objava u ljudskoj povijesti navodno će uslijediti tijekom SP-a, točnije 8. srpnja, na dan kada će biti obilježeno točno 79 godina od famoznog slučaja u Roswellu.

Takvo što je izjavio i britanski dokumentarist Mark Christopher Lee, koji je rekao da su mu izvori iz Washingtona potvrdili da je američki predsjednik već napisao govor koji će zauvijek promijeniti čovječanstvo.

