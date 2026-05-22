Jedno pile, nekoliko jela: chefica Endrina Muqaj mladima pokazala kako kuhati uz minimalno bacanje hrane

Od jednog pileta može nastati cijeli ručak, a upravo su to ovih dana učili mladi polaznici Kaufland škole kuhanja koja se održala u Veleučilištu Aspira u Zagrebu.

Kaufland je već proveo četiri ciklusa radionica Kaufland škole kuhanja diljem Hrvatske. Od početka svibnja ove godine, novi ciklus radionica ponovno se održava u Zagrebu, a namijenjen je mladima iz Zajednica mladih SOS Dječjeg sela i Centra za djecu Zagreb.

Kaufland škola kuhanja ovoga je puta okupila 13-ero zainteresirane djece, a pod vodstvom mlade i šarmantne chefice Endrine Muqaj, pobjednice prošlogodišnjeg MasterChefa i njezinih mladih sous chefova, kuhinja Aspire je na trenutke djelovala poput prave restoranske kuhinje. Možda samo malo veselije!

Praktične vještine za budućnost

Za ovu radionicu Endrina je osmislila praktičan kulinarski zadatak koji bi dobro došao svima: kako od jednog pileta pripremiti kompletan ručak. Na meniju su se tako našli domaći pileći temeljac, juha, rižoto s tikvicama i piletinom te pohano pileće meso.

Iza jednostavne ideje krije se korisna lekcija: kako pametnije pristupati kuhanju, maksimalno iskoristiti sve namirnice koje imate na raspolaganju i pritom smanjiti nepotrebno bacanje hrane, ali i troškove.

A kako su se snašli mladi polaznici Kaufland škole kuhanja? Više nego odlično. Od prvog sjeckanja povrća do posljednjih detalja kod paniranja, pratili su svaki korak s velikom koncentracijom. Uz malo kreativnosti sa začinima i puno timskog duha, rezultat je bio impresivan i za mentore kulinarske profesionalce i za same sudionike koji su na kraju s ponosom kušali jela koja su sami pripremili.

Na kraju, zamolili smo i cheficu Endrinu da uskoči u ulogu žirija i ocijeni kako je prošla radionica. "Sjajno! Svi su bili jako kreativni i jako dobri. Vidim i da su jako su se zabavili i nadam se da će nešto s današnje radionice ponijeti i koristiti u svojoj budućnosti", zaključila je.

Nova iskustva i vještine za budućnost

Kaufland ovaj projekt provodi u sklopu svojih društveno odgovornih aktivnosti, a ideja je mladima iz sustava socijalne skrbi približiti svakodnevne životne vještine koje će im pomoći kada krenu u samostalniji život. Kuhanje je pritom samo početak, jer se kroz radionice uče i organizacija, snalažljivost, planiranje i suradnja u svim aktivnostima.

Tijekom šest radionica, koje se održavaju od 2. svibnja do 13. lipnja, 13 sudionika imat će priliku razvijati osnovne kulinarske vještine i steći praktična znanja korisna za svakodnevni život.

Chefovi koji prenose znanje

U tome ih vode poznata imena domaće gastro scene: uz Endrinu Muqaj koja je vodila ovu radionicu, ostale radionice predvodit će poznati chefovi Ivan Temšić, Damir Tomljanović i Ivana Čuljak, koji će polaznicima pokazati kako pripremiti još niz drugih vrsta jela, deserata i slastica.

Osim snalaženja u domaćinstvu, kuhanji i pripremanju obroka, radionice donose i ono jednako važno: druženje, nova iskustva i osjećaj zajedništva. A sudeći prema prethodnim izdanjima, upravo su to stvari koje često ostanu najduže.

Sadržaj je nastao u suradnji RTL Native tima i partnera Kaufland Hrvatska.