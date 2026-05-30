STABILNOST, NE ESKALACIJA

Hegseth pozvao saveznike da povećaju vojne izdatke: 'Postoji opravdana uzbuna'

Hegseth pozvao saveznike da povećaju vojne izdatke: 'Postoji opravdana uzbuna'
Foto: MOHD RASFAN/AFP/Profimedia

Foto: MOHD RASFAN/AFP/Profimedia

30.5.2026.
8:06
Hina
Američki ministar obrane Pete Hegseth u subotu je pozvao azijske saveznike da povećaju vojne izdatke kako bi se suprotstavili rastućoj moći Kine i spriječili njezinu dominaciju u regiji, upozoravajući na "opravdanu uzbunu" zbog njezinog brzog gomilanja vojske.

Hegseth je na Shangri-La dijalogu u Singapuru, vodećem azijskom forumu za obrambene čelnike, vojsku i diplomate, rekao i da su jači, samostalniji saveznici ključni za odvraćanje.

"Postoji opravdana uzbuna zbog povijesnog gomilanja vojske Kine i širenja njezinih vojnih aktivnosti u regiji i šire", rekao je. "Pacifik kojim dominira bilo koji hegemon poremetio bi regionalnu ravnotežu moći“, rekao je Hegseth. "Nijedna država, uključujući Kinu, ne može nametnuti hegemoniju i dovesti u pitanje sigurnost naše nacije i naših saveznika".

Stabilnost, a ne eskalacija

SAD očekuje da će njegovi azijski saveznici i partneri povećati obrambenu potrošnju na 3,5 posto BDP-a, budući da je obećao ulaganje od 1,5 bilijuna dolara u svoju vojsku, rekao je šef Pentagona, naglasivši da saveznici žele stabilnost, a ne eskalaciju.

Za veze s Pekingom rekao je da su "bolje nego što su bile u mnogim godinama", navodeći povećane vojne kontakte. "Češće se sastajemo s našim kineskim kolegama održavajući otvorene linije vojne komunikacije".

Od povratka na dužnost, američki predsjednik Donald Trump zahtijevao je od saveznika povećanje obrambenih izdataka i jasno je rekao da bi europski i NATO partneri trebali smanjiti ovisnost o Washingtonu.

"Doba subvencioniranja obrane bogatih zemalja od strane Sjedinjenih Država je završena", rekao je Hegseth. "Trebaju nam partneri, a ne protektorati", dodao je. "Nemamo snažan savez osim ako svi nemaju dio novca. Nema slobodnog preuzimanja".

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
