Naš sljedeći protivnik je Španjolska: Evo što znamo o njima

Španjolska nogometna reprezentacija do 17 godina furiozno je otvorila Europsko prvenstvo do 17 godina koje se održava u Estoniji, ostvarivši dvije pobjede u prve dvije utakmice skupine A.

Uvjerljivim nastupima protiv domaćina Estonije i snažne Belgije, mlada "La Rojita" ne samo da je osigurala prolazak u polufinale, već je i poslala jasnu poruku konkurentima: došli su po četvrti naslov prvaka Europe u ovoj dobnoj kategoriji.

Tradicija uspjeha

Španjolska u natjecanja mlađih dobnih kategorija tradicionalno ulazi s velikim očekivanjima. Radi se o reprezentaciji koja je europsko prvenstvo u ovom uzrastu osvojila čak tri puta - jedino je Nizozemska osvajala više. Posljednji put su na krovu Europe bili 2017., a tada su u momčadi imali igrače poput Huga Guillamóna, Inakija Pene, Frana Garcije, Brahima Diaza i Ferrana Torresa.

Upravo zato i ne čudi da su mnogi Španjolsku gledali kao velikog favorita prije početka prvenstva. Što su i dokazali sjajnim otvaranjem.

Uvjerljiv početak

Prvi ispit za momčad izbornika Sergija Garcíje bio je dvoboj protiv domaćina Estonije na stadionu Lilleküla u Tallinnu. Španjolci su od prve minute nametnuli visok ritam i pokazali tehničku nadmoć koja je definirala tijek susreta. Ranim pritiskom usmjerili su utakmicu u željenom smjeru, a vodstvo je stiglo nakon što je udarac Mikela promijenio smjer i prevario estonskog vratara. Taj je pogodak omogućio Španjolskoj da igru gradi kroz posjed i visoko postavljene napadače. Ubrzo je prednost udvostručio Sergi Mayans. Treći pogodak djelo je kapetana Enza Alvesa, sina legendarnog Marcela.

Foto: Mauri Levandi/imago sportfotodienst/Profimedia

Enzo je pokazao izniman osjećaj za prostor i mirnoću u ključnom trenutku, prebacivši loptu preko estonske obrane. Iako je Estonija doživjela povijesni trenutak kada je Ron Neltsas postigao prvi pogodak za svoju zemlju na završnom turniru U17 Eura i smanjio na 1-3, to nije promijenilo cjelokupnu sliku. Konačnih 4-1 u drugom poluvremenu postavio je Ebrima Tunkara iz kaznenog udarca, čime je svaka neizvjesnost otklonjena i potvrđena španjolska snaga.

Slična je situacija bila i protiv Belgije. Nakon uvjerljive pobjede nad domaćinom, Španjolska je u tvrdoj i taktički zahtjevnoj utakmici, slavila s minimalnih 1-0 pogotkom Abdoua Badjija i tako zasjela na prvo mjesto Grupe A u kojoj se još nalazi i Hrvatska.

Upravo će protiv 'Mini Vatrenih' Španjolska imati svoj posljednji ispit - 31. svibnja u 13:30 što ćete vi moći pratiti putem platforme VOYO ili na kanalima RTL-a 2.

Standings provided by Sofascore