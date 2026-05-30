Opa, kakav prizor! David Beckham i sin Romeo pokazali istetovirana prsa na plaži
Obitelj Beckham uživa na krstarenju u blizini Španjolske, a fotografije otkrivaju kako je 23-godišnji Romeo Beckham pronašao inspiraciju za tetovaže u svome ocu
David Beckham (51) već desetljećima slovi za jednog od najzgodnijih muškaraca na svijetu, a dobru genetiku naslijedili su i njegovi sinovi, Brooklyn (27), Romeo (23) i Cruz (21). Najnovija fotografija Davida i Romea pokazuje oca i sina kako uživaju na odmoru, ali i potvrđuje da "jabuka ne pada daleko od stabla".
David i sin Romeo dijele ljubav prema tetovažama pa su njihova tijela čitava ispisana citatima i prekrivena crtežima s posebnim značenjem, što se na fotografiji koju je Victoria podijelila jasno i vidi.
Victoria Beckham (52) na Instagramu je otkrila da je obitelj na krstarenju Mediteranom, a fotografije su dale i uvid u njihovu uvertiru u sezonu ljetnih uživanja.
Osim fotografije supruga i sina, Victoria je objavila i fotografiju svoje 14-godišnje kćeri Harper koja se nakon plivanja umotala u ručnik, ali i romantičnu fotografiju sebe i Davida snimljenu u suton.