FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEKOREKTNO /

Kaos uoči FNC-a 32: Pao vagu za gotovo pet kilograma, ostao bez borbe i dobio otkaz!

Kaos uoči FNC-a 32: Pao vagu za gotovo pet kilograma, ostao bez borbe i dobio otkaz!
×
Foto: FNC

Filip Pejić odradio je svoj dio bez problema i pojavio se unutar propisanih granica

19.6.2026.
14:22
Sportski.net
FNC
VOYO logo
VOYO logo

Dan uoči FNC 32 priredbe u Osijeku održano je službeno vaganje, a većina boraca uspješno je odradila posljednju obaveznu provjeru prije ulaska u kavez. Sve je, barem na prvi pogled, proteklo uobičajeno i bez većih komplikacija, čime je potvrđeno da je sve spremno za novu veliku MMA večer u Gradskom vrtu.

Ipak, završnicu „fight weeka” obilježio je jedan ozbiljan incident. Vladimir Šikić, borac s prebivalištem u Berlinu, koji u glavnoj borbi večeri nastupa protiv Filipa Pejića, nije zadovoljio ugovorenu težinu.

FNC 32 gledajte u subotu 20. lipnja na Voyo!

Šikić je na vaganju bio čak 4,7 kilograma iznad limite lake kategorije, što predstavlja značajno odstupanje i ozbiljan propust u profesionalnom kontekstu.

S druge strane, Filip Pejić odradio je svoj dio bez problema i pojavio se unutar propisanih granica, čime je zadržao profesionalni pristup uoči borbe koja nosi večer.

Reagirao je i FNC te je unatoč tome što je zagrebačka legenda prihvatila meč, borba ipak otkazana...

FNC 32 gledajte u subotu 20. lipnja na Voyo!

 

 

"Zbog neprofesionalnog ponašanja i neispunjavanja dogovorenih uvjeta vaganja za FNC 32 powered by SuperSport, Vladimir Šikić od ovog trenutka više nije član FNC-ovog rostera. Slijedom toga, glavna borba večeri između Filipa Pejića i Vladimira Šikića je otkazana", objavili su na svom Instagramu.

Fnc 32Filip Pejić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike