Kaos uoči FNC-a 32: Pao vagu za gotovo pet kilograma, ostao bez borbe i dobio otkaz!

Dan uoči FNC 32 priredbe u Osijeku održano je službeno vaganje, a većina boraca uspješno je odradila posljednju obaveznu provjeru prije ulaska u kavez. Sve je, barem na prvi pogled, proteklo uobičajeno i bez većih komplikacija, čime je potvrđeno da je sve spremno za novu veliku MMA večer u Gradskom vrtu.

Ipak, završnicu „fight weeka” obilježio je jedan ozbiljan incident. Vladimir Šikić, borac s prebivalištem u Berlinu, koji u glavnoj borbi večeri nastupa protiv Filipa Pejića, nije zadovoljio ugovorenu težinu.

FNC 32 gledajte u subotu 20. lipnja na Voyo!

Šikić je na vaganju bio čak 4,7 kilograma iznad limite lake kategorije, što predstavlja značajno odstupanje i ozbiljan propust u profesionalnom kontekstu.

S druge strane, Filip Pejić odradio je svoj dio bez problema i pojavio se unutar propisanih granica, čime je zadržao profesionalni pristup uoči borbe koja nosi večer.

Reagirao je i FNC te je unatoč tome što je zagrebačka legenda prihvatila meč, borba ipak otkazana...

FNC 32 gledajte u subotu 20. lipnja na Voyo!

"Zbog neprofesionalnog ponašanja i neispunjavanja dogovorenih uvjeta vaganja za FNC 32 powered by SuperSport, Vladimir Šikić od ovog trenutka više nije član FNC-ovog rostera. Slijedom toga, glavna borba večeri između Filipa Pejića i Vladimira Šikića je otkazana", objavili su na svom Instagramu.