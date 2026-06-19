Emotivne scene u Saboru: Pogledajte kako su ispratili Furija Radina u mirovinu

Hrvatski sabor u petak je jednoglasno sa 116 glasova potvrdio odluku Mandatno-imunitetnog povjerenstva (MIP) o početku mirovanja zastupničkog mandata Furija Radina.

Radin, koji je član parlamenta već 34 godine, zastupnički mandat na mirovanje odlučio je staviti iz osobnih razloga. "Kolega Radin saborsku je prisegu dao čak 10 puta, što ga čini zastupnikom s najdužim stažem u povijesti demokratske i suverene Hrvatske. Rekorder bez konkurencije i svakako jedan od doajena hrvatske politike i parlamentarizma", kazao je uoči glasovanja predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

"Vidio sam da se prije početka sjednice pozdravio i izljubio s članovima vladajuće većine i oporbe. Svi ga poznajemo kao ugodnog sugovornika, vrlo korektnog čovjeka i čovjeka koji je vodio računa o interesima talijanske nacionalne manjine u Hrvatskoj, ali i zastupao interese Hrvatske u međunarodnim odnosima", nastavio je Jandroković.

Svi su ustali

Predsjednik Sabora potom je svojem kolegi zahvalio na iznimno korektnoj i kvalitetnoj suradnji: "Hvala ti zaista od srca dragi Furio, želim ti puno uspjeha i sreće u daljnjem životu. Ti ćeš sigurno imati obilje različitih interesa i ne bojim se da će ti biti dosadno."

Nakon glasovanja i formalne potvrde, Jandroković je još jednom zahvalio Radinu. "Dragi Furio, još jednom u ime svih kolegica i kolega, hvala ti na svemu i želim ti puno sreće u daljnjem životu", poručio je Jandroković.

Cijela sabornica potom je ustala i zapljeskala Radinu, a nakon emotivne scene, Jandroković je u šali dodao: "Ako se vrati, dobro je došao."

Podsjetimo, Radin će u Saboru biti do 25. lipnja, a idućeg tjedna još će uvijek presjedati sjednicom. Potom će ga zamijeniti Marin Corva koji je bio njegov zamjenik na izborima za zastupnika talijanske manjine na posljednjim parlamentarnim izborima.