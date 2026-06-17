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KRAJ JEDNE ERE /

Furio Radin napušta Hrvatski sabor: Znate li koliko je godina proveo u klupama?

Furio Radin napušta Hrvatski sabor: Znate li koliko je godina proveo u klupama?
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL

U gotovo tri i pol desetljeća dugoj političkoj karijeri Radin je bio i predsjednik saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a od 2017. godine i potpredsjednik Sabora

17.6.2026.
16:06
Hina
Patrik Macek/PIXSELL
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Furio Radin, zastupnik s najduljim stažem u Hrvatskom saboru, odlazi iz Sabora, podnio je zahtjev za mirovanjem mandata, nakon što je u saborskim klupama proveo gotovo 34 godine.

Zastupnik je bez prekida od 1992. godine, kada je prvi put izabran za predstavnika talijanske nacionalne manjine, što je ostao do danas.

U gotovo tri i pol desetljeća dugoj političkoj karijeri Radin je bio i predsjednik saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a od 2017. godine i potpredsjednik Sabora.

Njegov saborski staž gotovo je jednako dug kao i moderno hrvatsko parlamentarno razdoblje, koje je započelo samo dvije godine ranije, 30. svibnja 1990. godine. U rujnu 1992. Radin je prvi put, kao zastupnik, ušao u zgradu Sabora na Trgu svetog Marka.

Oproštaj 24. lipnja 

Njegov odlazak stoga će označiti i kraj jednog saborskog razdoblja u kojem je, i u okolnostima koje često nisu bile takve, promicao odmjerenost, uvažavanje drugih i nekonfliktnost.

Saborsko Mandatno-imunitetno povjerenstvo (MIP) obavilo je kako će o Radinovu zahtjevu za mirovanjem mandata odlučivati u petak i svoj stav proslijediti Saboru na konačnu potvrdu.

Radin bi se od Sabora treba oprostiti u srijedu, 24. lipnja, a zamijenit će ga Marin Corva koji je bio njegov zamjenik na izborima za zastupnika talijanske manjine na posljednjim parlamentarnim izborima, u travnju 2024. godine.

Furio RadinHrvatski SaborZastupnici
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