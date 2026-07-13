Messi i ekipa slave, a Engleska je u šoku zbog jednog naizgled beznačajnog detalja

Nogometne reprezentacije Argentine i Engleske igrat će u srijedu od 21 sat po hrvatskom vremenu polufinale Svjetskog prvenstva, a tu utakmicu će Messi i ekipa odigrati u plavim dresovima. Možda se to čini beznačajnim, ali Argentinci su jako htjeli nastupiti u takvim, svojim rezervnim, dresovima jer su baš u takvoj garnituri pobijedili Engleze u prošla dva okršaja, 1986. i 1998. godine.