FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
FIFA POVUKLA POTEZ /

Messi i ekipa slave, a Engleska je u šoku zbog jednog naizgled beznačajnog detalja

Messi i ekipa slave, a Engleska je u šoku zbog jednog naizgled beznačajnog detalja
Foto: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd/Alamy/Profimedia
Argentinski nogometni savez je uputio poseban zahtjev FIFA-i uoči polufinalnog okršaja Svjetskog prvenstva protiv Engleske. Zahtjev je bio jednostavan: dopustite nam da igramo u rezervnoj, tamnoplavoj garnituri. FIFA je dala zeleno svjetlo, a među navijačima aktualnih svjetskih prvaka zavladala je euforija.
1 /21
VOYO logo

Nogometne reprezentacije Argentine i Engleske igrat će u srijedu od 21 sat po hrvatskom vremenu polufinale Svjetskog prvenstva, a tu utakmicu će Messi i ekipa odigrati u plavim dresovima. Možda se to čini beznačajnim, ali Argentinci su jako htjeli nastupiti u takvim, svojim rezervnim, dresovima jer su baš u takvoj garnituri pobijedili Engleze u prošla dva okršaja, 1986. i 1998. godine.

13.7.2026.
22:49
M.G.
ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd/Alamy/Profimedia
EngleskaArgentinaDresSvjetsko Prvenstvo 2026.
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija