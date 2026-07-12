Bellingham odgovorio Tuchelu nakon kritika: 'Možda ne zna kako je igrati protiv Haalanda'

Engleska je izborila plasman u polufinale Svjetskog prvenstva nakon pobjede protiv Norveške 2:1 poslije produžetaka, no unatoč velikom uspjehu nisu svi bili potpuno zadovoljni izvedbom momčadi.

Najviše kritika stiglo je upravo od izbornika Thomasa Tuchela, koji je nakon utakmice priznao da ga predstava njegove momčadi nije u potpunosti zadovoljila. No, s njegovom se procjenom nije u potpunosti složio Jude Bellingham, junak engleskog prolaska dalje.

Veznjak Real Madrida zabio je oba pogotka za Englesku u dramatičnoj pobjedi protiv Norveške, ali nakon susreta nije skrivao da smatra kako su igrači zaslužili više priznanja za ono što su prošli na terenu.

Tuchel je utakmicu opisao kao "neurednu" i istaknuo da je Engleska imala previše tehničkih pogrešaka i nepotrebnih izgubljenih lopti. Bellingham je na pitanje o izbornikovim kritikama kratko odgovorio:

"Da, dobro... kako god. Bio je to težak posao i moje misli idu prema igračima koji su dali sve od sebe."

Engleski reprezentativac potom je naglasio koliko je bilo zahtjevno igrati protiv Norveške, momčadi predvođene velikim imenima poput Erlinga Haalanda i Martina Odegaarda.

"Možda on ne zna kako je igrati u ovakvim uvjetima protiv Haalanda, Odegaarda, Nuse, Sorlotha... To nije lagana momčad za igrati", rekao je Bellingham.

Unatoč prolasku u polufinale, Tuchel nije skrivao nezadovoljstvo razinom igre svoje momčadi.

"Moja glava nije potpuno zadovoljna i nisam sto posto sretan načinom na koji smo igrali. Mislim da možemo igrati brže i biti precizniji. Imali smo previše pogrešaka koje su nam oduzimale samopouzdanje", izjavio je njemački stručnjak.

Ipak, Tuchel je odbacio mogućnost bilo kakvog sukoba unutar momčadi i naglasio kako njegova kritika proizlazi iz visokih očekivanja, a ne nezadovoljstva igračima.

"Mnogo toga možemo napraviti bolje i to nije problem. Nema nikakvog razilaženja između mene i moje momčadi. Svim srcem sam uz svoje igrače i potpuno vjerujem ovoj ekipi", poručio je Tuchel.

Englesku sada očekuje polufinalni dvoboj protiv Argentine, a unatoč različitim pogledima na izvedbu protiv Norveške, atmosfera u momčadi ostaje usmjerena prema borbi za plasman u veliko finale.