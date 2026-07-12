Ovakvog Messija rijetko viđamo! Poludio na suca pa mu poručio: 'Obraćaj mi se s poštovanjem!'

Argentina i Švicarska odigrale su uzbudljivu četvrtfinalnu utakmicu Svjetskog prvenstva, no jedan od trenutaka koji je obilježio susret dogodio se daleko od same igre. Tijekom prvog poluvremena Lionel Messi ušao je u raspravu s portugalskim sucem Joãom Pedrom Pinheirom, a njihova razmjena vrlo je brzo postala jedna od najkomentiranijih scena utakmice.

Sve se dogodilo uoči slobodnog udarca za Švicarsku. Messi se nalazio u živom zidu kada mu je sudac pokazao da se mora odmaknuti na propisanu udaljenost. No, kapetanu Argentine nije zasmetala sama uputa, već način na koji mu se sudac obratio.

Prema snimkama i očitanju s usana, Messi je odmah odgovorio:

"Obraćaj mi se kako treba."

Nakon što je slobodni udarac izveden, kamere su ponovno zabilježile razgovor između dvojice aktera. Messi je još jednom prišao sucu i jasno mu dao do znanja što misli o cijeloj situaciji.

"Obraćaj mi se s poštovanjem. Nemoj biti bezobrazan prema meni. Ja sam se tebi obratio s poštovanjem."

Iako je bio vidno nezadovoljan, argentinski kapetan tijekom cijelog razgovora ostao je smiren. Nije bilo burnih reakcija ni gestikulacije, a cijeli razgovor vodio je mirnim tonom, držeći ruke iza leđa.

Sudac nije posegnuo za disciplinskim mjerama, pa Messi zbog rasprave nije dobio ni žuti karton. Ipak, njihov verbalni okršaj ubrzo je postao jedna od glavnih tema na društvenim mrežama i među navijačima, posebno zbog važnosti utakmice u kojoj se odlučivalo o plasmanu u polufinale Svjetskog prvenstva.