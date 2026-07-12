FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
kamere snimile /

Ovakvog Messija rijetko viđamo! Poludio na suca pa mu poručio: 'Obraćaj mi se s poštovanjem!'

Ovakvog Messija rijetko viđamo! Poludio na suca pa mu poručio: 'Obraćaj mi se s poštovanjem!'
×
Foto: Odd ANDERSEN/AFP/Profimedia

Sudac nije posegnuo za disciplinskim mjerama, pa Messi zbog rasprave nije dobio ni žuti karton.

12.7.2026.
9:58
Sportski.net
Odd ANDERSEN/AFP/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Argentina i Švicarska odigrale su uzbudljivu četvrtfinalnu utakmicu Svjetskog prvenstva, no jedan od trenutaka koji je obilježio susret dogodio se daleko od same igre. Tijekom prvog poluvremena Lionel Messi ušao je u raspravu s portugalskim sucem Joãom Pedrom Pinheirom, a njihova razmjena vrlo je brzo postala jedna od najkomentiranijih scena utakmice.

Sve se dogodilo uoči slobodnog udarca za Švicarsku. Messi se nalazio u živom zidu kada mu je sudac pokazao da se mora odmaknuti na propisanu udaljenost. No, kapetanu Argentine nije zasmetala sama uputa, već način na koji mu se sudac obratio.

Prema snimkama i očitanju s usana, Messi je odmah odgovorio:

"Obraćaj mi se kako treba."

Nakon što je slobodni udarac izveden, kamere su ponovno zabilježile razgovor između dvojice aktera. Messi je još jednom prišao sucu i jasno mu dao do znanja što misli o cijeloj situaciji.

"Obraćaj mi se s poštovanjem. Nemoj biti bezobrazan prema meni. Ja sam se tebi obratio s poštovanjem."

Iako je bio vidno nezadovoljan, argentinski kapetan tijekom cijelog razgovora ostao je smiren. Nije bilo burnih reakcija ni gestikulacije, a cijeli razgovor vodio je mirnim tonom, držeći ruke iza leđa.

Sudac nije posegnuo za disciplinskim mjerama, pa Messi zbog rasprave nije dobio ni žuti karton. Ipak, njihov verbalni okršaj ubrzo je postao jedna od glavnih tema na društvenim mrežama i među navijačima, posebno zbog važnosti utakmice u kojoj se odlučivalo o plasmanu u polufinale Svjetskog prvenstva.

Lionel MessiSudacSp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike