Izbornik Švicarske grmi nakon spornog isključenja protiv Argentine: 'Danas nogomet nije pobjedio'

Švicarska je završila svoj nastup na Svjetskom prvenstvu porazom 3:1 od Argentine nakon produžetaka u četvrtfinalu, no nakon posljednjeg sučevog zvižduka glavna tema nisu bila tri pogotka, već isključenje Breela Embola koje je izazvalo veliko nezadovoljstvo u švicarskom taboru.

Izbornik Murat Yakin nije skrivao razočaranje odlukom suca, smatrajući da je upravo taj trenutak usmjerio utakmicu u korist Argentine.

Embolo je u 72. minuti zaradio drugi žuti karton zbog simuliranja. U prvi trenutak sudac je pokazao žuti karton argentinskom veznjaku Leandru Paredesu zbog prekršaja, no nakon duge VAR provjere promijenio je odluku. Procijenjeno je da prekršaja nije bilo, a Embolo je zbog simuliranja dobio drugi žuti karton i morao je napustiti teren.

U tom trenutku rezultat je bio 1:1. Alexis Mac Allister doveo je Argentinu u vodstvo, a samo nekoliko minuta prije isključenja izjednačio je Dan Ndoye. Švicarska je u tom dijelu susreta djelovala opasnije i bila je bliže potpunom preokretu.

Yakin smatra da je upravo odluka o isključenju prelomila utakmicu.

"Kažnjeni smo zbog pogreške. Nije bilo nikakvog razloga za taj crveni karton. Jednostavno ne mogu razumjeti tu odluku", rekao je švicarski izbornik.

Dodao je kako je riječ o bezazlenoj situaciji koja nije zaslužila tako strogu kaznu.

"Bila je to potpuno obična situacija, bez ikakve namjere za varanjem. Sudačka pogreška nas je kaznila i potpuno poremetila naš plan igre."

Posebno je kritizirao način na koji su sudac i VAR donijeli odluku.

"Ta odluka je nevjerojatna. U potpunosti se ne slažem s njom. Kontakt je postojao i ne mogu shvatiti kako su sudac i VAR zaključili da prekršaja nije bilo."

Unatoč velikom razočaranju, Yakin nije želio tvrditi da je Argentina imala sudačku pomoć tijekom cijelog susreta.

"Ne bih rekao da je Argentina bila favorizirana. Bila je to otvorena i poštena utakmica u kojoj su obje momčadi igrale nogomet. Ali nogomet danas nije pobijedio. Kažnjeni smo zbog pogreške koja nije bila naša."

Na kraju je priznao da je upravo taj trenutak odlučio pobjednika.

"To je bio ključni trenutak utakmice. Sada možemo samo žaliti, ali Argentini čestitam na prolasku."

Švicarska je s igračem manje odolijevala sve do 112. minute, kada je Julián Álvarez sjajnim udarcem s distance pogodio za 2:1. Konačnih 3:1 u završnici produžetaka postavio je Lautaro Martínez.

Sumnju u ispravnost odluke izrazio je i švicarski reprezentativac Remo Freuler, koji smatra da FIFA mora objasniti zbog čega je VAR intervenirao.

"Jako sam ponosan na ovu momčad. Svi su dali svoj maksimum. Ne razumijem kako je VAR mogao donijeti takvu odluku i mislim da nam FIFA to mora objasniti", poručio je Freuler.