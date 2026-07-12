Ovo su polufinalni parovi Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernoj Americi

Španjolska - Francuska i Argentina - Engleska polufinalni su parovi Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernoj Americi. Španjolska je u petak navečer po našem vremenu pobijedila Belgiju 2-1, dok su Francuzi u četvrtak s 2-0 prošli Maroko. Noćas po našem vremenu su Englezi slavili protiv Norveške nakon produžetka 2-1, dok su jutros nogometaši Argentine pobijedili Švicarsku 3-1 nakon produžetaka.

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Polufinalni dvoboji igraju se 14. i 15. srpnja od 21:00 po hrvatskom vremenu, a pobjednici će izboriti nastup u velikom finalu koje je na rasporedu 19. srpnja na stadionu MetLife u New Jerseyju.

Za spomenuti u uvodu kako su dvije utakmice od ukupno četiri u četvrtfinalu završile rezultatom 2-1, a u dvije smo gledali produžetke. U polufinalu su tri europske nogometne reprezentacije, dok jedna dolazi iz Južne Amerike.

Idemo se prisjetiti još jednom što se sve događalo iz utakmice u utakmicu...

Podsjetimo se što se sve događalo u četvrtfinalu

FRANCUSKA – MAROKO 2-0

Francuska reprezentacija nastavila je pohod prema svjetskom naslovu sigurnom pobjedom protiv senzacionalnog Maroka. Momčad Didiera Deschampsa od prve je minute nametnula visok ritam i kontrolu posjeda, dok su Marokanci pokušavali prijetiti iz brzih kontranapada.

Afrička reprezentacija disciplinirano se branila tijekom većeg dijela prvog poluvremena, ali kvaliteta Francuza postupno je dolazila do izražaja. Nakon vodstva "Tricolora", Maroko je morao otvoriti igru, što je ostavilo više prostora za francuske napadače. Drugi pogodak praktički je riješio pitanje pobjednika.

Francuska je ponovno pokazala širinu kadra i taktičku zrelost. Obrana gotovo da nije dopuštala ozbiljnije prilike protivniku, dok je vezni red potpuno kontrolirao ritam utakmice. Marokanci mogu biti ponosni na još jedan povijesni nastup, no protiv jednog od glavnih favorita turnira nisu uspjeli pronaći odgovor. Francuska je slavila 2-0 i zasluženo izborila polufinale.

ŠPANJOLSKA – BELGIJA 2-1

Atraktivnu utakmicu odigrali su Španjolska i Belgija. Bio je to dvoboj dviju tehnički iznimno kvalitetnih reprezentacija u kojem su nijanse odlučivale pobjednika.

Španjolci su prvi stigli do prednosti nakon kombinatorne akcije i potvrde svoje prepoznatljive igre kratkih dodavanja. Belgija je brzo odgovorila te iskoristila jednu od rijetkih pogrešaka španjolske obrane za izjednačenje.

Drugo poluvrijeme donijelo je otvoren nogomet s prilikama na obje strane. Belgijanci su pokušavali iskoristiti fizičku snagu i tranziciju, dok je Španjolska strpljivo gradila napade čekajući pukotinu u protivničkoj obrani.

Odluka je pala u završnici susreta kada je Španjolska ponovno pokazala kvalitetu u organizaciji napada i postigla pogodak vrijedan polufinala. Belgija je do kraja pokušavala izboriti produžetke, ali španjolska obrana ostala je koncentrirana do posljednjeg sučevog zvižduka.

NORVEŠKA – ENGLESKA 1-2 (nakon produžetaka)

Pravu dramu gledatelji su vidjeli u Miamiju, gdje je Engleska tek nakon produžetaka slomila otpor odlične Norveške.

Norvežani su odigrali jednu od najboljih utakmica turnira i hrabro se suprotstavili favoriziranom protivniku. Nakon izjednačenog početka upravo su Skandinavci stigli do vodstva, iskoristivši jednu nespretnu reakciju engleske obrane.

Engleska je dugo tražila odgovor, a spas je ponovno stigao u liku Judea Bellinghama. Veznjak Real Madrida individualnom je kvalitetom poravnao rezultat i vratio svoju reprezentaciju u utakmicu.

Do kraja regularnog dijela obje su momčadi imale prilike za pobjedu, ali odluka je pala u produžecima. Bellingham je još jednom bio na pravom mjestu i iskoristio pogrešku norveškog vratara za pogodak koji je Englesku odveo u polufinale.

Norveška je ostavila izvrstan dojam tijekom cijelog prvenstva, predvođena Erlingom Haalandom, ali nije uspjela napraviti posljednji korak prema senzaciji.

ARGENTINA - ŠVICARSKA 3-1 (nakon produžetaka)

Argentina je posljednji polufinalist Svjetskog prvenstva nakon što je u četvrtfinalu u Kansas Cityju svladala Švicarsku 3-1 nakon produžetaka.

Branitelj naslova poveo je golom Alexisa Mac Allistera u 10. minuti, a Dan Ndoye izjednačio je u 67. minuti. Odluka je pala u produžecima kada je Julian Alvarez u 112. minuti čudesno pogodio za 2-1, dok je Lautaro Martinez u sudačkoj nadoknadi potvrdio pobjedu Argentine. Za spomenuti kako je Julian Alvarez zabio jedan od najljepših golova ovog SP-a.

Susret je obilježilo i isključenje Breela Embola u drugom poluvremenu nakon intervencije VAR-a. Švicarski napadač zbog drugog žutog kartona ostavio je svoju reprezentaciju s igračem manje, što je Argentina iskoristila i izborila plasman u polufinale.