Traži se posljednji polufinalist: Mogu li Švicarci zaustaviti Messija i branitelje naslova?
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Sastavi:
Argentina: E. Martinez - Tagliafico, L. Martinez, Romero, Molina - Paredes - Enzo, MacAllister, De Paul - Messi, Alvarez
Švicarska: Kobel - Rodriguez, Akanji, Elvedi, Zakaria - Xhaka, Freuler - Ndoye, Sow, Rieder - Embolo
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- Utakmica počinje u tri sata. Igra se u Kansas Cityju, a glavni sudac je Portugalac Joao Pedro Pinheiro.
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Argentina i Švicarska igraju u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva. Bit će to dvoboj branitelja naslova i jednog od glavnih favorita prvenstva, predvođenog najboljim strijelcem turnira Lionelom Messijem, protiv uvijek neugodne Švicarske, reprezentacije koja je više puta dokazala da može srušiti i najveće favorite.
Švicarsku čeka iznimno težak zadatak. Protiv branitelja naslova, koji je u odličnoj formi, izlazi bez Manzambija, dok su pod upitnikom i Jaquez te Aebischer. Zbog toga će momčad Murata Yakina morati odigrati gotovo savršenu utakmicu želi li izboriti plasman u polufinale.