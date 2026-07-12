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KRAJ ČETVRTFINALA /

Traži se posljednji polufinalist: Mogu li Švicarci zaustaviti Messija i branitelje naslova?

Traži se posljednji polufinalist: Mogu li Švicarci zaustaviti Messija i branitelje naslova?
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Foto: KAMIL KRZACZYNSKI/imago sportfotodienst/Profimedia

Tijek utakmice pratite UŽIVO na portalu Net.hr

12.7.2026.
1:43
Dominik Franculić
KAMIL KRZACZYNSKI/imago sportfotodienst/Profimedia
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Četvrtfinale Svjetskog prvenstva
12.07.2026.
03:00
0
Argentina
 
:
0
Švicarska
 

Sastavi:

Argentina: E. Martinez - Tagliafico, L. Martinez, Romero, Molina - Paredes - Enzo, MacAllister, De Paul - Messi, Alvarez

Švicarska: Kobel - Rodriguez, Akanji, Elvedi, Zakaria - Xhaka, Freuler - Ndoye, Sow, Rieder - Embolo

Uživo

- Utakmica počinje u tri sata. Igra se u Kansas Cityju, a glavni sudac je Portugalac Joao Pedro Pinheiro.

Najava

Argentina i Švicarska igraju u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva. Bit će to dvoboj branitelja naslova i jednog od glavnih favorita prvenstva, predvođenog najboljim strijelcem turnira Lionelom Messijem, protiv uvijek neugodne Švicarske, reprezentacije koja je više puta dokazala da može srušiti i najveće favorite.

Švicarsku čeka iznimno težak zadatak. Protiv branitelja naslova, koji je u odličnoj formi, izlazi bez Manzambija, dok su pod upitnikom i Jaquez te Aebischer. Zbog toga će momčad Murata Yakina morati odigrati gotovo savršenu utakmicu želi li izboriti plasman u polufinale.

Argentinska Nogometna Reprezentacijašvicarska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.CetvrfinaleUživo
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