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Hrvatski navijači će biti bijesni! Gdje je bio senzor kod gola Engleske? FIFA se oglasila

Hrvatski navijači će biti bijesni! Gdje je bio senzor kod gola Engleske? FIFA se oglasila
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Foto: NTB, NTB/Alamy/Profimedia

Norvežani su se žalili sucu, nisu dobili ništa

12.7.2026.
1:13
Sportski.net
NTB, NTB/Alamy/Profimedia
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Engleska i Norveška igrali su četvrtfinale Svjetskog prvenstva, a utakmica je otišla u produžetke nakon 1-1 u prvih 90 minuta.

Norveška je povela u 36. minuti golčinom Schjelderupa, ali Engleska se vratila u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena kada je Bellingham zabio gol za izjednačenje. Međutim, taj pogodak, iako se činio regularan na prvu, možda to i nije bio.

Naime, prilikom ispucavanja Nylanda, lopta je udarila u kabel, u žicu FIFA-ine kamere iznad terena i pala na noge Andersona koji je dodao Gordon koji je pak asistirao Bellinghamu. Norvežani su se žalili sucu, nisu dobili ništa, a alternativne snimke koje su se pojavile na društvenim mrežama pokazuju da je lopta uistinu udarila u žicu. To znači da se gol-aut trebao ponoviti i da gol Engleske nije regularan.

Posebno bi ova odluka, uz naravno Norvežane, mogla naljutiti i navijače Hrvatske jer kako je moguće da senzor u lopti nije detektirao udarac u žicu. Neki su pratitelji na društvenim mrežama već zavapili da kako je moguće da senzor detektira vlas kose, a ne detektira žicu kamere. 

Martyn Ziegler, novinar The Timesa, na svom X profilu objavio je kako je FIFA provjerila sve dostupne podatke te da senzor nije detektirao nikakav dodatni kontakt. 

 

 

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