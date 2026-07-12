Hrvatski navijači će biti bijesni! Gdje je bio senzor kod gola Engleske? FIFA se oglasila

Engleska i Norveška igrali su četvrtfinale Svjetskog prvenstva, a utakmica je otišla u produžetke nakon 1-1 u prvih 90 minuta.

Norveška je povela u 36. minuti golčinom Schjelderupa, ali Engleska se vratila u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena kada je Bellingham zabio gol za izjednačenje. Međutim, taj pogodak, iako se činio regularan na prvu, možda to i nije bio.

Naime, prilikom ispucavanja Nylanda, lopta je udarila u kabel, u žicu FIFA-ine kamere iznad terena i pala na noge Andersona koji je dodao Gordon koji je pak asistirao Bellinghamu. Norvežani su se žalili sucu, nisu dobili ništa, a alternativne snimke koje su se pojavile na društvenim mrežama pokazuju da je lopta uistinu udarila u žicu. To znači da se gol-aut trebao ponoviti i da gol Engleske nije regularan.

Posebno bi ova odluka, uz naravno Norvežane, mogla naljutiti i navijače Hrvatske jer kako je moguće da senzor u lopti nije detektirao udarac u žicu. Neki su pratitelji na društvenim mrežama već zavapili da kako je moguće da senzor detektira vlas kose, a ne detektira žicu kamere.

Martyn Ziegler, novinar The Timesa, na svom X profilu objavio je kako je FIFA provjerila sve dostupne podatke te da senzor nije detektirao nikakav dodatni kontakt.

Breaking: re the ball possibly hitting camera cable in lead up to England goal, FIFA says they "have checked the data and no peak on the graph from the connected ball heartbeat sensor" — Martyn Ziegler (@martynziegler) July 11, 2026