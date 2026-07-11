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DA TI SRCE PUKNE /

Nogometni svijet potresla smrt južnoafričkog reprezentativca: Poruka djevojke sada posebno odjekuje

Nogometni svijet potresla smrt južnoafričkog reprezentativca: Poruka djevojke sada posebno odjekuje
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Foto: JOERAN STEINSIEK/imago sportfotodienst/Profimedia

Adams je na Svjetskom prvenstvu nastupio tri puta

11.7.2026.
21:26
Sportski.net
JOERAN STEINSIEK/imago sportfotodienst/Profimedia
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Smrt Jaydena Adamsa, 25-godišnjeg južnoafričkog nogometaša, šokirala je sportsku javnost. Veznjak je preminuo pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima, a posebnu pažnju privukla je emotivna objava njegove partnerice Aqueelah Adendorf, koju je podijelila samo nekoliko tjedana prije tragedije.

Adendorf je tada slavila Adamsov najveći uspjeh, nastup na Svjetskom prvenstvu, prvom za Južnu Afriku nakon 16 godina. Uz zajedničke fotografije poručila je koliko je ponosna na njegov put i trud koji je uložio.

 

 

"Gledati kako ostvaruješ ovaj veliki san ispunilo mi je srce ponosom. Prošao si kroz mnoge izazove, odricanja i razočaranja, ali nikada nisi odustao. Zaslužio si svaki trenutak", napisala je.

Dodala je i da će mu uvijek biti najveća podrška: "Uvijek ću biti tvoj najveći navijač i osoba koja će te najglasnije bodriti."

Adams je na Svjetskom prvenstvu nastupio tri puta te pomogao Južnoj Africi ostvariti povijesni plasman u nokaut fazu. Tijekom turnira doživio je i osobnu tragediju nakon smrti bake.

Uzrok njegove smrti još nije poznat, a nadležne službe nastavljaju istragu.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Južnoafrička Republika
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