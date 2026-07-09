Kreću borbe za polufinala! Moćna Francuska na najtežem ispitu do sada

Četvrtfinale Svjetskog prvenstva 0 Francuska : 0 Maroko

Uživo

- Utakmic počinje u 22 sata. Igra se u Bostonu, a glavni sudac je Argentinac Facundo Tello.

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Jedan (predugi) dan pauze je iza nas i nastavlja se Svjetsko prvenstvo. Loša vijest je što je ostalo samo osam utakmica do kraja, a dobra vijest je da je ostalo osam najzanimljivijih utakmica do kraja.

Četvrtfinala otvaraju Francuska i Maroko. Francuska ulazi u utakmicu favorit, ali čeka ih jako težak zadatak. Marokanci su drugo prvenstvo zaredom prvo iznenađenje. Namučili su Brazil u skupini pa izbacili Nizozemsku i Kanadu, a sada ih čeka najteži izazov do sada.

Francuzi melju sve pred sobom. Strašan napadački potencijal je otključan, a poljuljao ga je tek Paragvaj koji je Francuze držao u nervozi sve do jedanaesterca u 70. minuti. Marokanci sada imaju nacrt kako namučiti Francusku, ali oni ne igraju tako i imaju svoje načine.

Brzi su, igraju s puno intenziteta i željet će se nametnuti jakoj Francuskoj. Najveći hendikep bit će im ozljeda Ismaela Saibarija, ali pokazali su da mogu biti opasni i bez njega. Marokanci nemaju što za izgubiti, a Francuzi su na najvećem ispitu do sada. Čeka nas spektakl u borbi za prvog polufinalista.