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SPEKTAKL U NAJAVI /

Kreću borbe za polufinala! Moćna Francuska na najtežem ispitu do sada

Kreću borbe za polufinala! Moćna Francuska na najtežem ispitu do sada
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Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP/Profimedia

Tijek utakmice pratite UŽIVO na portalu Net.hr

9.7.2026.
16:19
Dominik Franculić
CHARLY TRIBALLEAU/AFP/Profimedia
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Četvrtfinale Svjetskog prvenstva
09.07.2026.
22:00
0
Francuska
 
:
0
Maroko
 

Uživo

- Utakmic počinje u 22 sata. Igra se u Bostonu, a glavni sudac je Argentinac Facundo Tello.

Najava

Jedan (predugi) dan pauze je iza nas i nastavlja se Svjetsko prvenstvo. Loša vijest je što je ostalo samo osam utakmica do kraja, a dobra vijest je da je ostalo osam najzanimljivijih utakmica do kraja.

Četvrtfinala otvaraju Francuska i Maroko. Francuska ulazi u utakmicu favorit, ali čeka ih jako težak zadatak. Marokanci su drugo prvenstvo zaredom prvo iznenađenje. Namučili su Brazil u skupini pa izbacili Nizozemsku i Kanadu, a sada ih čeka najteži izazov do sada. 

Francuzi melju sve pred sobom. Strašan napadački potencijal je otključan, a poljuljao ga je tek Paragvaj koji je Francuze držao u nervozi sve do jedanaesterca u 70. minuti. Marokanci sada imaju nacrt kako namučiti Francusku, ali oni ne igraju tako i imaju svoje načine.

Brzi su, igraju s puno intenziteta i željet će se nametnuti jakoj Francuskoj. Najveći hendikep bit će im ozljeda Ismaela Saibarija, ali pokazali su da mogu biti opasni i bez njega. Marokanci nemaju što za izgubiti, a Francuzi su na najvećem ispitu do sada. Čeka nas spektakl u borbi za prvog polufinalista.

Marokanska Nogometna ReprezentacijaFrancuska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.četvrtfinaleUživo
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