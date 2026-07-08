Francuzi bijesni! FIFA odbila žalbu za Olisea, a onda stigla nova odluka koja diže prašinu

Francuska reprezentacija u četvrtfinale Svjetskog prvenstva ulazi opreznije zbog jedne važne odluke koju je FIFA potvrdila. Izbornik Didier Deschamps potvrdio je da FIFA nije prihvatila žalbu Francuskog nogometnog saveza za poništenje žutog kartona Michaela Olisea, što znači da će francuski napadač susret protiv Maroka morati odigrati pod dodatnim pritiskom.

Olise je žuti karton dobio u osmini finala protiv Paragvaja nakon duela s Matiasom Galarzom. Snimke su pokazale da je francuski nogometaš povukao protivnika za dres, iako nije bilo udarca niti namjere za ozbiljniji prekršaj. Unatoč tome, FIFA je odlučila zadržati prvotnu odluku.

Francuski izbornik potvrdio je da je Savez službeno zatražio preispitivanje situacije, ali bez uspjeha.

"Žuti karton nije promijenjen. Jutros smo dobili službenu obavijest od FIFA-e", rekao je Deschamps.

Olise je tijekom ovog Svjetskog prvenstva jedan od važnijih igrača Francuske. Nastupio je u svim utakmicama reprezentacije i upisao čak pet asistencija, zbog čega je njegov izostanak u nastavku natjecanja ili eventualna opreznija igra protiv Maroka dodatni problem za aktualne prvake.

Odluka o odbijanju francuske žalbe dodatno je privukla pažnju jer dolazi samo nekoliko dana nakon što je FIFA suspendirala kaznu američkom napadaču Folarinu Balogunu.

Balogun je dobio crveni karton u utakmici protiv Bosne i Hercegovine, ali mu je suspenzija odgođena prije osmine finala nakon što je FIFA intervenirala. Time mu je omogućeno da zaigra u nastavku natjecanja, no Sjedinjene Američke Države ipak su doživjele težak poraz od Belgije rezultatom 4:1.

Zbog različitog pristupa u tim situacijama ponovno se otvorila rasprava o kriterijima FIFA-e i načinu donošenja odluka tijekom turnira.

Dodatnu pažnju izazvala je i odluka FIFA-e da utakmicu četvrtfinala između Francuske i Maroka povjeri potpuno argentinskom sudačkom timu.

Glavni sudac bit će 44-godišnji Facundo Tello, kojemu će pomagati sunarodnjaci Juan Pablo Belatti i Gabriel Chade, dok je za četvrtog suca imenovan Dario Herrera.

Bit će to prvi put na Svjetskom prvenstvu 2026. godine da će jednu utakmicu voditi kompletna sudačka postava iz iste države.

Iako FIFA naglašava kako su svi suci izabrani isključivo prema kvaliteti i dosadašnjim izvedbama, odluka je izazvala brojne reakcije zbog činjenice da dolaze iz Argentine, reprezentacije koja je jedan od glavnih konkurenata Francuskoj u borbi za naslov.

Francuska i Argentina posljednjih godina imaju posebno izraženo rivalstvo, a upravo je Argentina bila jedan od glavnih protivnika Francuzima u borbi za najveće trofeje.

Zbog svega toga, izbor argentinskog sudačkog tima za ključnu utakmicu nokaut faze dodatno je povećao napetost uoči dvoboja Francuske i Maroka.