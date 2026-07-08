Legende oplele po najvećoj američkoj zvijezdi: 'Odmaraš se kada završiš karijeru'

Najveća zvijezda američke nogometne reprezentacije Christian Pulišić našao se na udaru kritika nakon izjave poslije ispadanja SAD-a sa Svjetskog prvenstva. Napadač hrvatskih korijena i zvijezda Milana nije ispunio očekivanja tijekom turnira, a posebno je sporna bila njegova rečenica da sada može "malo odmoriti".

Pulišić je već godinama zaštitno lice američkog nogometa i jedan od najvažnijih igrača reprezentacije. Ipak, nastup na ovom Svjetskom prvenstvu nije prošao prema planovima.

Dodatni problem predstavljale su ozljede. U prvoj utakmici obnovio je ozljedu lista zbog koje je propustio gotovo dvije cijele utakmice, a u osmini finala ponovno je imao problema nakon što je ozlijedio gležanj te je morao napustiti teren u drugom poluvremenu.

Iako okolnosti nisu bile idealne, američka javnost očekivala je veći utjecaj od igrača koji je najveća zvijezda reprezentacije. Kritičari smatraju da Pulišić ni u trenucima kada je bio na terenu nije uspio napraviti razliku kakva se od njega očekivala.

Nakon poraza i završetka nastupa na turniru Pulišić je izjavio kako se sada može "odmoriti", što nije najbolje prihvaćeno među američkim navijačima.

Na njegove riječi reagirao je i bivši američki reprezentativac Tim Howard, koji je poručio da bi se Pulišić neko vrijeme trebao maknuti s društvenih mreža.

"Zbog njega se nadam da neko vrijeme neće biti na društvenim mrežama", rekao je Howard u podcastu "Unfiltered Soccer", koji vodi zajedno s Landonom Donovanom.

Dodao je kako Pulišić i dalje smatra najboljim igračem američke reprezentacije, ali je ostavio i određenu dozu kritike.

"Zaslužuje odmor. Neka ode na odmor... Ali ono što bih rekao za njega jest da, kada vam netko pokaže kakav je, trebate mu vjerovati. Mislim da je dobar nogometaš. I dalje mislim da je najbolji igrač ove momčadi. Za sve ostalo morali biste mi postaviti vrlo direktna pitanja na koja bih mogao dati vrlo direktne odgovore", rekao je Howard.

Kritična prema Pulišićevoj izjavi bila je i bivša zvijezda američke ženske reprezentacije Carli Lloyd.

"Odmarate se kada vam završi igračka karijera. Točka", poručila je Lloyd.

Ovo nije prvi put da je Pulišić izazvao reakcije tijekom turnira. Uoči Svjetskog prvenstva izjavio je kako je ovo natjecanje "samo još jedan veliki turnir", što je također naišlo na negativne komentare dijela javnosti.

Nakon ispadanja SAD-a Pulišić je ipak priznao razočaranje vlastitim nastupom.

"Razočaran sam sobom, ali mislim da smo napravili neke dobre stvari. Osjećao sam se jako dobro ovog ljeta s momčadi i mislio sam da je moja razina igre bila visoka. Razočaravajuće je što nisam imao trenutke kojima sam se nadao i kojima bih pomogao momčadi da napravimo taj sljedeći korak i pobijedimo jednu od najboljih reprezentacija", rekao je Pulišić.