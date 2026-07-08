Sjećate se što je Dalić govorio kada je preuzeo Vatrene? Mnogi su se pitali samo jedno

Njegovo su ime klicali i slavili svi te 2018. godine.

Zlatko Dalić bio je najveća zvijezda. Po njemu su ulice, doduše neslužbeno, dobivale imena. Bio je i uspješan i popularan i omiljen. To troje zajedno rijetko kome uspije.

Ovo je priča treneru kojeg je javnost podcjenjivala prije nego ga je počela poštovati. Ovo je priča o uspjehu u koji nitko nije vjerovao. O o čovjeku koji nije sumnjao kad svi drugi jesu. Ovo je priča o Zlatku Daliću.

Široj javnosti bio je nepoznat

Kada je u listopadu 2017. objavljeno da hrvatska ima novog izbornika mnogi su se pitali - pa što je tom čovjeku da prihvati takav posao dva dana prije ključne utakmice i tko je uopće on. Iako je bio uspješniji trener i od Slavena Bilića i od Igora Štimca i od Nike Kovača, široj je javnosti bio nepoznat.

U našem prilogu prisjetite se i kako je izgledao njegov prvi izlazak pred novinare nakon što je preuzeo Vatrene.