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PRVI IZLAZAK PRED NOVINARE /

Sjećate se što je Dalić govorio kada je preuzeo Vatrene? Mnogi su se pitali samo jedno

8.7.2026.
19:21
Ružica Đukić
RTL Danas/screenshot
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Njegovo su ime klicali i slavili svi te 2018. godine. 

Zlatko Dalić bio je najveća zvijezda. Po njemu su ulice, doduše neslužbeno, dobivale imena. Bio je i uspješan i popularan i omiljen. To troje zajedno rijetko kome uspije. 

Ovo je priča treneru kojeg je javnost podcjenjivala prije nego ga je počela poštovati. Ovo je priča o uspjehu u koji nitko nije vjerovao. O o čovjeku koji nije sumnjao kad svi drugi jesu. Ovo je priča o Zlatku Daliću.

Široj javnosti bio je nepoznat 

Kada je u listopadu 2017. objavljeno da hrvatska ima novog izbornika mnogi su se pitali - pa što je tom čovjeku da prihvati takav posao dva dana prije ključne utakmice i tko je uopće on. Iako je bio uspješniji trener i od Slavena Bilića i od Igora Štimca i od Nike Kovača, široj je javnosti bio nepoznat.

U našem prilogu prisjetite se i kako je izgledao njegov prvi izlazak pred novinare nakon što je preuzeo Vatrene. 

Zlatko DalićIzbornikHrvatska Nogometna Reprezentacija
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