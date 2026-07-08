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'IZBORNIČE, SRETNO' /

Hrvati se emotivno oprostili od Dalića, evo što su mu poručili: 'Zlatko, zaslužujete bolje'

Hrvati se emotivno oprostili od Dalića, evo što su mu poručili: 'Zlatko, zaslužujete bolje'
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Foto: Justus Stegemann/imago sportfotodienst/Profimedia

U našoj stalnoj rubrici 'Pitamo vas' i vas smo pitali što mislite o Dalićevom odlasku s mjesta izbornika. Sada donosimo neke od odgovora

8.7.2026.
16:44
RTL Danas
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Zlatko Dalić nakon devet godina više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. O tome je u srijedu na dvosatnom sastanku obavijestio čelnike Hrvatskog nogometnog saveza.

Dalić je na izborničku klupu sjeo u listopadu 2017. i postao najuspješniji i najdugovječniji izbornik u povijesti Hrvatske s dvije osvojene medalje na svjetskim prvenstvima - srebrom 2018. te broncom 2022. Uz to, osvojio je srebrnu medalju u Ligi nacija prije tri godine. U 111 utakmica s Vatrenima ostvario je 62 pobjede, 20 remija i 29 poraza. 

Dalić je poručio da mu je ova odluka bila najteža te da je ponosan na svaku pobjedu s Vatrenima i zajedništvo postignuto u ekipi i s hrvatskim narodom. Zahvalio je igračima, savezu i navijačima na podršci.

Evo što vi kažete

U našoj stalnoj rubrici "Pitamo vas" i vas smo pitali što mislite o Dalićevom odlasku s mjesta izbornika. Sada donosimo neke od odgovora.

"Šteta. Treba znati osjetiti kad je kraj. Napravio je u reprezentaciji dobru bazu za dalje. Nadam se da će novi izbornik znati zadržati zajedništvo igrača", poručuje Melita.

Ante pak ističe: "Hvala mu na povijesnim rezultatima. A tko god dođe na njegovo mjesto, čeka ga puno posla."

"Lako za njega, mi od toga nemamo i nećemo imati ništa", napisala je Ana, dok Helena kaže: "Jedan odlazi, drugi dolazi. Tako se kotač okreće. Sretno u daljnjem radu!"

"Koliko su ga pljuvali i podcjenjivali, nikakvo čudo što je otišao. Izborniče, sretno! Idi ondje gdje će netko cijeniti tvoje kvalitete", poručio je Pejo

"Ovakav čovjek zaslužuje bolje i više od ovog što su mu dali i pokazali. Za sve uspjehe koje je Hrvatima donio, svu ljudskost, sve vrijednosti pravog vjernika, Hrvata i čovjeka koje je nosio sa svakom pobjedom i porazom. Na svemu hvala. Zlatko, pođite negdje gdje će te vrijednosti znati prepoznati", napisao je Kraso

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Pitamo VasZlatko DalićHrvatska Nogometna Reprezentacija
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