Je li Dalićev odlazak dobra stvar za reprezentaciju? 'Jedno se moglo nagovijestiti'

Robert Špehar, bivši hrvatski profesionalni nogometaš, bivši reprezentativac Hrvatske koji danas obnaša dužnost trenera ŽNK Osijek, nije tip koji voli nametati svoja mišljenja. Kad smo se u četvrtak ujutro čuli s njim i pitali ga tko bi trebao biti novi izbornik Hrvatske i u kojem će smjeru ići Slaven Bilić, koji bi trebao zamijeniti Zlatka Dalića, rekao nam je:

"Ne bih htio niti volio nametati neka imena predsjedniku HNS-a Marijanu Kustiću i njegovim suradnicima. Neka samo oni dobro izanaliziraju tko je najbolja opcija za novog izbornika u ovom trenutku i neka sami odluče."

Smatram da je Dalić dobro procijenio i da je njegov odlazak dobro i za reprezentaciju i za njega i sad samo treba napraviti dobar izbor i pogoditi s izbornikom. Izbornik može napraviti dobru atmosferu, može napraviti dobar izbor igrača, a može isot tako napraviti loš izbor i pogriješiti u svemu tome. Dalićeva je era bila uspješna i nadamo se da ćemo pogoditi sa sljedećim izborom za izbornika Hrvatske u nogometu. Robert Špehar za Net.hr.

Oni su to očito već napravili jer žele Slavena Bilića...

"Nije to još službeno, ne znamo hoće li on biti sigurno izbornik, ali definitivno je ime koje može doći u izbor za izbornika Hrvatske. Već je to i bio. Slaven Bilić je bio u velikim europskim klubovima. Ima karijeru iza sebe kao igrač, znanje posjeduje sigurno, ima energiju. Temperamentan je trener koji traži da bude discipline, borbenosti... Sigurno bi bio dobar izbor."

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

A Ivica Olić? Dalić ga je navodno predložio Kustiću...

"Mislim da bi bil korektno da ostavimo gospodinu Kustiću i njegovim suradnicima da promisle što je u ovom trenutku najbolje za reprezentaciju. Svatko do spomenutih ima svoje adute. Naravno da je Slaven Bilić iskusniji od Ivice Olića u smislu trenerskog poziva, ali to ne mora ništa puno značiti. I Dalić je na početku svog izborničkog mandata nije bio iskusan trener na toj poziciji, pa je napravio najveće rezultate ikad u hrvatskom nogometu. Najbolje znaju u HNS-u i na njima je odgovornost".

Kako komentirate Dalićev odlazak s klupe Vatrenih?

"Dalićev odlazak se mogao nagovijestiti. Dalić je na ovom SP-u rekao kako će se poslije izjasniti, nakon Mundijala i to je s njegove strane korektno, jer nije htio unositi nemir na SP-u među igrače. Čekao je da se završi i korektno je da je prvo izvijestio svog predsjednika i javnost. Moramo sabrati da je Dalićeva era okrunjena sa srebrom i broncom na dva SP-a, sa srebrom u Ligi nacija, sa pet odlazaka na velika natjecanja. Ostvaren je time jedan nevjerojatan uspjeh za jednu malu zemlju kao što je Hrvatska. Pitanje je da li se uopće ikad više i uspjeti ponoviti, a Daliću se može samo čestitati na ostvarenom na izborničkoj funkciji i poželjeti mu sreću u nastavku karijere".

Je li Dalićev odlazak dobra stvar za reprezentaciju?

"Ovako ću vam reći... Iskreno mislim da je Zlatko Dalić uistinu napravio najbolje u ovom trenutku, nakon devet godina i za hrvatski nogomet i za samog sebe. Napravio je zaista sve što se moglo napraviti u datom trenutku, izvukao je maksimum iz reprezentacije, napravio smjenu generacija i mislim da je dobro procijenio da je dobro i za njega i za njegovu karijeru da napravi jedan stand by, pauzu, da pronađe neke svoje izazove, da proba nešto drugo, negdje drugdje, a i da reprezentacija Hrvatske u nogometu dobije novu, svježu krv. Ne želim reći da je ovo SP u Sjevernoj Americi bilo neuspješno pa da moramo tražiti neke nove izbornike. Po meni su sam odlazak na SP i prolazak grupe uspjeh, posebno nakon neopravdanog ispadanja u šesnaestini finala i poništenog onog gola Gvardiola u 103. minuti. Smatram da je Dalić dobro procijenio i da je njegov odlazak dobro i za reprezentaciju i za njega i sad samo treba napraviti dobar izbor i pogoditi s izbornikom. Izbornik može napraviti dobru atmosferu, može napraviti dobar izbor igrača, a može isot tako napraviti loš izbor i pogriješiti u svemu tome. Dalićeva je era bila uspješna i nadamo se da ćemo pogoditi sa sljedećim izborom za izbornika Hrvatske u nogometu", zaključio je Robert Špehar.