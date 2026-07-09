Kaos na konferenciji Maroka: Novinari se sukobili dok je Brahim Diaz odgovarao na pitanje

Uoči četvrtfinalnog dvoboja Svjetskog prvenstva između Maroka i Francuske dogodila se neugodna scena na konferenciji za medije marokanske reprezentacije.

Dok je zvijezda momčadi Brahim Diaz odgovarao na pitanja novinara, pažnju svih prisutnih privukla je rasprava iz zadnjih redova prostorije. Dvojica novinara ušla su u verbalni sukob koji je ubrzo prerastao u ozbiljniji incident.

Völlig verrückter und peinlicher Vorfall bei der Pressekonferenz der marokkanischen Nationalelf vor dem WM-Viertelfinale gegen Frankreich. Während Brahim Díaz auf die allererste Frage antwortet, schreien sich auf den hinteren Plätzen auf einmal zwei Reporter an. Ein… pic.twitter.com/Uf1TT31PEW — Kerry Hau (@kerry_hau) July 9, 2026

"Zašto si me udario? Ne možeš me udariti! Udario me!" moglo se čuti u pozadini, dok je Diaz iznenađeno pratio situaciju.

Prema dostupnim informacijama, svađa je navodno počela nakon što je jedan od novinara fizički nasrnuo na drugoga. Osoba koju se prozivalo za udarac potom je udaljena prema uredima FIFA-e, nakon čega je konferencija nastavljena bez dodatnih problema.