Od nogometnog terena do modne piste: Mlađi sin Davida i Victorije oduševio žene izgledom

Reviju modne kuće Burberry, koja je zatvorila ovosezonski London Fashion Week, obilježio je nastup Romeo Beckham (23). Pistom je prošetao u tamnoljubičastoj kožnoj bomber jakni s bordo krznenim ovratnikom te usklađenim vunenim hlačama iz jesensko-zimske kolekcije, privukavši veliku pozornost fotografa i modnih urednika u prvim redovima.

Beckham je s Burberryjem profesionalno povezan još od 2013. godine, kada je kao desetogodišnjak snimio svoju prvu veliku kampanju za taj britanski brend. Tadašnje analize tržišta pokazale su rast prodaje veći od deset posto nakon objave kampanje, čime je započela dugogodišnja suradnja. Danas se smatra jednim od ključnih mladih ambasadora kuće, a britanski mediji ističu kako uspješno povezuje nasljeđe brenda s estetikom generacije Z.

Foto: Agence/Bestimage/Profimedia

Od nogometne karijere do modne piste

Sin bivšeg kapetana engleske reprezentacije David Beckham i dizajnerice te bivše članice grupe Spice Girls Victoria Beckham, Romeo je odrastao pod povećalom javnosti. Školovao se u Londonu, a u tinejdžerskim danima kratko se posvetio nogometu, nastupajući u mlađim uzrastima američkog kluba Inter Miami. Ipak, posljednjih godina fokus je u potpunosti prebacio na modu i modeling.

U modnim krugovima slovi za profesionalnog i discipliniranog modela, a surađivao je i s nekoliko međunarodnih modnih časopisa te luksuznih brendova. Njegov stil opisuje se kao kombinacija klasične britanske elegancije i suvremenog streetweara, što ga čini komercijalno iznimno zanimljivim licem.

Foto: Agence/Bestimage/Profimedia

Istodobno, obitelj Beckham posljednjih je mjeseci bila u središtu medijskih napisa zbog zategnutih odnosa s najstarijim sinom Brooklynom. Šuškanja su počela nedugo nakon što su propustili obiteljska slavlja poput 50. rođendana Sir Davida i dodjele njegove viteške titule. Brooklyn je u svojoj izjavi naglasio da njihova obitelj stavlja javnu promociju i brend iznad privatnih odnosa te da on i supruga žele mir i privatnost za sebe i buduću obitelj.

