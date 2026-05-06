Nakon teških optužbi sina, Victoria Beckham progovorila: 'Nikad nisam bila nametljiva majka'

Drama u obitelji Beckham ne jenjava, a Victoria Beckham sada je javno progovorila o svemu gostujući u podcastu Aspire.

Slavna dizajnerica, pjevačica i jedna od najpoznatijih WAG-sica neizravno je odgovorila na optužbe svog najstarijeg sina Brooklyna Beckhama, koji je ranije tvrdio da su roditelji “kontrolirali narative” u njegovu životu i obitelji.

Jasno je dala do znanja da nikada nije bila “nametljiva” majka svojoj djeci premda je to tvrdio njezin sin Brooklyn.

“Ništa nije bilo u tome da budem naporna ili da ih tjeram. Riječ je o tome da budem uz njih”, poručila je Victoria.

Priznala kako su njena djeca Brooklyn (27), Romeo (23), Cruz (21) i Harper (14) sigurno osjetila pritisak odrastanja pod povećalom javnosti.

Istaknula je kako su njezina djeca imala potpuno drugačije odrastanje u odnosu na nju i supruga Davida Beckhama, naglašavajući da joj je uvijek bio cilj biti najbolja moguća majka.

“Uvijek sam željela brinuti o svojoj djeci, ali i pomoći im da ostvare svoj puni potencijal i pronađu svoju svrhu”, rekla je. Dodala je kako je njezina uloga bila podržavati, poticati i pomagati, a ne prisiljavati.

Zajedničke obiteljske večere

Posebno je istaknula kćer Harper, za koju kaže da je ambiciozna i ima velike snove, te da već pronalazi vlastiti put.

Unatoč svemu, naglasila je kako je obitelj i dalje bliska te da zajedno večeraju svake večeri bez ometanja mobitela.

Ipak, između redaka mnogi su iščitali poruku upućenu Brooklynu, jer je Victoria priznala kako je odgoj odrasle djece puno izazovniji nego odgoj male djece.

“Trudim se dati najbolje od sebe i pomoći im da postanu najbolja verzija sebe”, rekla je.

Podsjetimo, Victoria je tjednima šutjela nakon šokantnih izjava svog sina, koji je početkom godine optužio obitelj za loš odnos prema njegovoj supruzi Nicola Peltz-Beckham.

Brooklyn je tada u opširnoj objavi iznio niz teških optužbi, od navodnih problema na vlastitom vjenčanju do tvrdnji da su ga roditelji kontrolirali i stvarali “lažnu sliku” na društvenim mrežama.

Brooklyn se i dalje drži po strani

Situacija je dodatno eskalirala kada su se pojavile informacije da su Brooklyn i Nicola angažirali odvjetnike te da s Davidom i Victorijom komuniciraju isključivo preko njih.

Unatoč svemu, roditelji su sinu javno slali poruke podrške, uključujući i rođendanske čestitke na društvenim mrežama.

S druge strane, Brooklyn se i dalje drži po strani te je propustio i velike obiteljske događaje, uključujući proslavu 50. rođendana svog oca.

