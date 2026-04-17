Victoria Beckham slavi rođendan: Ovih pet stvari vjerojatno niste znali o njoj

Ova Engleskinja prošla je nevjerojatan put od članice globalno popularne grupe Spice Girls do cijenjene modne dizajnerice i poslovne žene čije se ime izgovara s poštovanjem. Njezin život ispunjen je uspjesima, transformacijama i zanimljivim detaljima koji su često ostajali skriveni od očiju javnosti. Iako je danas sinonim za eleganciju i suzdržanost, njezin put do vrha bio je sve samo ne jednostavan. Povodom njezinog rođendana, donosimo pet manje poznatih činjenica koje otkrivaju drugu stranu ikone stila.

Nije uvijek bila 'Posh', ali je imala stila

U poznatoj sceni iz dokumentarca o njezinu suprugu Davidu, Victoria je pokušala prikazati svoje odrastanje kao 'vrlo radničko', na što ju je on prekinuo tražeći da bude iskrena. Na kraju je priznala da ju je otac osamdesetih vozio u školu u Rolls-Royceu. Ipak, istina je nešto složenija. Njezina obitelj doista je imala skromne početke, a otac, elektronički inženjer, pokrenuo je uspješan posao koji im je kasnije omogućio lagodniji život. Victoria je sama ispričala kako se sjeća da je majka u početku kuhala na kamperskom kuhalu jer nisu imali pravu kuhinju.

Zaruke prije braka s Davidom

Prije nego što je upoznala ljubav svog života i postala polovica jednog od najpoznatijih svjetskih parova, Victoria je bila zaručena za lokalnog električara Marka Wooda. Zaručili su se 1994. godine, a ona je bila toliko zaljubljena da se počela predstavljati kao Victoria Adams Wood. To se ime čak pojavilo na nekim ranim promotivnim materijalima za Spice Girls. Međutim, veza nije potrajala, a nedugo nakon prekida njezin je život krenuo u potpuno drugom smjeru.

Prvi spoj u McDonald'su

Danas je teško zamisliti Victoriju Beckham u restoranu brze hrane, no njezin prvi pravi spoj dogodio se upravo tamo. U jednom je intervjuu otkrila kako u školi nije bila popularna među dečkima i da je nitko nije primjećivao. Kada ju je jedan dječak konačno pozvao na spoj, odveo ju je u McDonald's. Ova anegdota pruža simpatičan uvid u njezine tinejdžerske dane, koji su bili daleko od glamura koji je kasnije postao njezin zaštitni znak.

Nadimak koji nije sama odabrala

Iako je nadimak 'Posh Spice' postao neraskidivo vezan uz nju, Victoria ga nije sama izabrala. Ime joj je dodijeljeno 1996. godine tijekom ručka s Peterom Loraineom, urednikom časopisa Top of The Pops, i ostatkom članica benda. 'Ne mogu reći da bi to bio moj prvi izbor, ali s vremenom sam ga prigrlila na svoj način', napisala je u svojoj autobiografiji. Priznala je da joj je uloga 'Posh' pomogla da pronađe svoj stil, samopouzdanje i glas u vrijeme kada je bila mlada i sramežljiva.

Ambiciozni počeci prije svjetske slave

Njezina strast prema pozornici rođena je rano. Nakon što je kao djevojčica pogledala film 'Fame', odlučila je da želi postati plesačica i pjevačica te je upisala prestižnu školu Laine Theatre Arts. Prije nego što se pridružila Spice Girls, bila je članica manje poznatog benda Persuasion, koji su činila dva muškarca i ona. Nastupali su po disco klubovima, no veliki uspjeh je izostao. Ta iskustva, međutim, samo su učvrstila njezinu odlučnost da uspije u svijetu zabave.

Od sramežljive djevojke iz Essexa do modne mogulice, Victoria Beckham dokaz je da se uz talent, upornost i jasnu viziju može postići gotovo sve. Njezin put inspiracija je mnogima, a njezino ime ostat će upisano u povijesti pop kulture i mode.