Super Wings sletjelu su na Voyo: Upoznajte hrabre avione koji putuju svijetom
Animirana serija 'Super Wings', globalni fenomen koji je osvojio srca djece, sada je dostupna na Voyo platformi, donoseći predškolcima uzbudljive avanture simpatičnih aviona.
Njihova misija je jednostavna, ali važna: dostaviti pakete djeci diljem svijeta. No svaka se dostava pretvara u pustolovinu u kojoj ovi hrabri letači pomažu u rješavanju problema, učeći najmlađe o različitim kulturama, prijateljstvu i važnosti timskog rada. Smješteni na Svjetskom aerodromu, Jett i njegovi prijatelji primaju zadatke i polijeću u nove pustolovine.
Jett, brzi vođa misije
Glavni protagonist serije je Jett, crveno-bijeli mlazni avion poznat po svojoj nevjerojatnoj brzini i zaraznom entuzijazmu. Njegov je primarni zadatak dostaviti pakete, a vodi se motom "Na vrijeme, svaki put!". Iako je pun samopouzdanja i iznimno prijateljski nastrojen prema svima, Jett se na svojim putovanjima često susreće s izazovima koje ne može sam riješiti. U tim trenucima, on bez oklijevanja poziva u pomoć svoje najbolje prijatelje, tim Super Wingsa, pokazujući djeci da je suradnja ključ svakog uspjeha.
Dizzy, srce spasilačkog tima
Prva koju Jett poziva u nevolji gotovo uvijek je Dizzy, ružičasti spasilački helikopter. Iako je najmanji član tima, njezina snaga i hrabrost su ogromni. Uvijek je spremna za akciju spašavanja, opremljena svojim spasilačkim užetom i opremom za prvu pomoć. Dizzy je utjelovljenje empatije i brige za druge, a njezin veseli duh i spremnost da pomogne čine je omiljenim likom. Njezina poznata rečenica 'Ja sam Dizzy i spremna sam za spašavanje!' najavljuje da je rješenje na vidiku.
Donnie i Jerome, nezamjenjiva podrška
Svaki tim treba specifične vještine, a Super Wingsi imaju stručnjake za svako područje. Donnie, narančasto-plavi avion, genijalni je inženjer tima. Poznat je po svojoj sposobnosti da popravi gotovo sve i uvijek ima kreativno rješenje zahvaljujući svom praktičnom alatu. Iako je ponekad nespretan, njegova je domišljatost nezamjenjiva. S druge strane, Jerome je plavi akrobatski mlažnjak, poznat po plesnim pokretima i zabavljačkim vještinama. Voli biti u centru pažnje i često se natječe s Jettom, ali mu je uvijek spreman pomoći i unosi humor u svaku misiju. Obojica se mogu transformirati iz aviona u robote, što im daje dodatnu fleksibilnost.
Svijet kao igralište
Ono što 'Super Wings' čini posebnom serijom jest njezin edukativni pristup. Svaka epizoda odvija se u drugoj državi i gradu, od Venecije i Pekinga do Sahare i Havaja. Kroz Jettove avanture, djeca upoznaju svjetske znamenitosti, lokalne običaje, pa čak i nauče pokoju riječ na stranom jeziku. Timu se pridružuju i drugi članovi poput policijskog aviona Paula i stručnjakinje za vodu Mire, čineći ekipu spremnom za svaki izazov. Serija na zabavan i pristupačan način slavi kulturnu raznolikost našeg planeta, potičući znatiželju i razumijevanje među najmlađima.
'Super Wings' je više od običnog crtića; to je putovanje oko svijeta koje djecu uči o vrijednostima dobrote, hrabrosti i zajedništva. Kroz pustolovine ovih simpatičnih aviona, najmlađi gledatelji uče da uz pomoć prijatelja i malo kreativnosti nijedan problem nije nerješiv, a svijet je predivno mjesto puno različitosti koje vrijedi istražiti.