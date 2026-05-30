Super Wings sletjelu su na Voyo: Upoznajte hrabre avione koji putuju svijetom

Njihova misija je jednostavna, ali važna: dostaviti pakete djeci diljem svijeta. No svaka se dostava pretvara u pustolovinu u kojoj ovi hrabri letači pomažu u rješavanju problema, učeći najmlađe o različitim kulturama, prijateljstvu i važnosti timskog rada. Smješteni na Svjetskom aerodromu, Jett i njegovi prijatelji primaju zadatke i polijeću u nove pustolovine.

Jett, brzi vođa misije

Glavni protagonist serije je Jett, crveno-bijeli mlazni avion poznat po svojoj nevjerojatnoj brzini i zaraznom entuzijazmu. Njegov je primarni zadatak dostaviti pakete, a vodi se motom "Na vrijeme, svaki put!". Iako je pun samopouzdanja i iznimno prijateljski nastrojen prema svima, Jett se na svojim putovanjima često susreće s izazovima koje ne može sam riješiti. U tim trenucima, on bez oklijevanja poziva u pomoć svoje najbolje prijatelje, tim Super Wingsa, pokazujući djeci da je suradnja ključ svakog uspjeha.

Dizzy, srce spasilačkog tima

Prva koju Jett poziva u nevolji gotovo uvijek je Dizzy, ružičasti spasilački helikopter. Iako je najmanji član tima, njezina snaga i hrabrost su ogromni. Uvijek je spremna za akciju spašavanja, opremljena svojim spasilačkim užetom i opremom za prvu pomoć. Dizzy je utjelovljenje empatije i brige za druge, a njezin veseli duh i spremnost da pomogne čine je omiljenim likom. Njezina poznata rečenica 'Ja sam Dizzy i spremna sam za spašavanje!' najavljuje da je rješenje na vidiku.

Donnie i Jerome, nezamjenjiva podrška

Svaki tim treba specifične vještine, a Super Wingsi imaju stručnjake za svako područje. Donnie, narančasto-plavi avion, genijalni je inženjer tima. Poznat je po svojoj sposobnosti da popravi gotovo sve i uvijek ima kreativno rješenje zahvaljujući svom praktičnom alatu. Iako je ponekad nespretan, njegova je domišljatost nezamjenjiva. S druge strane, Jerome je plavi akrobatski mlažnjak, poznat po plesnim pokretima i zabavljačkim vještinama. Voli biti u centru pažnje i često se natječe s Jettom, ali mu je uvijek spreman pomoći i unosi humor u svaku misiju. Obojica se mogu transformirati iz aviona u robote, što im daje dodatnu fleksibilnost.

Svijet kao igralište

Ono što 'Super Wings' čini posebnom serijom jest njezin edukativni pristup. Svaka epizoda odvija se u drugoj državi i gradu, od Venecije i Pekinga do Sahare i Havaja. Kroz Jettove avanture, djeca upoznaju svjetske znamenitosti, lokalne običaje, pa čak i nauče pokoju riječ na stranom jeziku. Timu se pridružuju i drugi članovi poput policijskog aviona Paula i stručnjakinje za vodu Mire, čineći ekipu spremnom za svaki izazov. Serija na zabavan i pristupačan način slavi kulturnu raznolikost našeg planeta, potičući znatiželju i razumijevanje među najmlađima.

'Super Wings' je više od običnog crtića; to je putovanje oko svijeta koje djecu uči o vrijednostima dobrote, hrabrosti i zajedništva. Kroz pustolovine ovih simpatičnih aviona, najmlađi gledatelji uče da uz pomoć prijatelja i malo kreativnosti nijedan problem nije nerješiv, a svijet je predivno mjesto puno različitosti koje vrijedi istražiti.