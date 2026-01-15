FREEMAIL
'TKO ŽIV, TKO MRTAV' /

Pogledajte ovaj odgovor Plenkovića: Stolica ministra Piletića i nije baš tako sigurna?

Oštra pitanja na aktualcu dobio je ministar socijalne politike, a premijer na pitanje ostaje li u Vladi do kraja mandata odgovora: 'Tko živ, tko mrtav'. Na pitanje je li Piletić izrazio želju da ostane do kraja mandata, Plenković odgovara: 'Oho, odakle vam to? A ne znam, ja sam mislio da se on vama nešto povjerava što meni ne govori'. Jedini koji zasad jasno govore da Piletić mora otići iz Vlade jest oporba. Više pogledajte u prilogu 

15.1.2026.
19:33
Katarina Brečić
Marin PiletićAndrej Plenković
