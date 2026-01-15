Prvi dan EP-a u rukometu donosi spektal: Evo kad i gdje možete gledati sudare 'divova'

Europsko prvenstvo u rukometu u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj počinje u četvrtak, a prvog dana turnira na rasporedu su četiri spektakularna dvoboja.

RTL vam s ponosom donosi prve četiri utakmice turnira koj će "okupirati" rukometne zaljubljenike. Od 18 sati na RTL-u 2 pratite susret Španjolske i Srbije te na VOYO aktualne prvake Francuze koji u obranu naslova kreću protiv Češke.

U kasnijem terminu od 20.30 sati opet na RTL-u 2 Njemačka i Austrija dok ćete na VOYO u sito vrijeme moći pratiti ogled Norveške i Ukrajine.

Kako je izgledao završni dan njemačkih priprema hrvatske reprezentacije pogledajte OVDJE.

Hrvatska je u skupini sa Švedskom, Nizozemskom i Gruzijom, s kojom i igra prvu utakmicu ove subote u 18 sati. Slijedi nam Nizozemska u ponedjeljak od 18 sati te Švedska u srijedu od 20.30 sati. Sve, naravno, uz prijenos na RTL-u i platformi VOYO.

Naši rukometaši na EP ne dolaze iznenaditi već potvrditi svjetsko srebro. Očekivanja su velika, pažnja protivnika ozbiljnija, a svaka utakmica nosi dodatnu težinu.

"Svi jedva čekaju da krene, to je uvijek tako prije nekog prvenstva, čekaš ono kad će više kad će više, daj da krene više jer onda znaš da si u pravom ritmu i da je to to", pojasnio je Denis Špoljarić, pomoćnik izbornika reprezentacije.

Ono što slijedi poznato je svima: pune tribine, jak intenzitet i utakmice koje se pamte cijeli život. Završno odbrojavanje već traje. Sljedeća stanica – Malmo.

