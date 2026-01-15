Izlaze mučni detalji pokolja u Iranu: 2600 mrtvih, po kućama skupljaju tijela

SAD SPREMNA ZA UDAR? /

Smrt 26-godišnjeg Erfana Soltanija, simbola otpora islamskom režimu, prema tvrdnjama obitelji je odgođena, dok službeni Teheran poručuje da pogubljenje nije ni planirano. Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči tvrdi da “nikakvog vješanja nema”, a nakon tih poruka Washington je ublažio prijetnje.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da mu je rečeno kako pogubljenja neće biti, ali istodobno na Bliski istok šalje nosač zrakoplova Abraham Lincoln. U Teheranu se prosvjedi smatraju ugušenima, iako organizacije za ljudska prava procjenjuju da je poginulo oko 2600 ljudi.

Iranska aktivistica Negin Shiraghaei upozorava da vlasti odnose tijela iz kuća i prisiljavaju obitelji na lažne izjave. Prosvjedi, najveći u 47 godina islamskog režima, zahvatili su cijelu zemlju, no pomoć izvana ponovno je izostala. Više pogledajte u prilogu