Nove smrtonosne opasnosti preplavile su Hrvatsku! Tri klika i igra smrti počinje...

Deset novih droga kruži našom zemljom u posljednjih godinu dana. Uglavnom su sintetike.

Veliki je to alarm za roditelje, jer mladi su podložni utjecaju vršnjaka. Žele eksperimentirati i probati nešto novo. Sve krene, u prosjeku s 15 godina, upozorava struka.

Pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za ovisnosti, Željko Petković, otkriva uznemirujuće detalje:

"Problem je što su vrlo, vrlo jeftine. I najčešće kod psihoaktivnih tvari, zbog njihove cijene, zbog one kompeticije na tržištu, najčešće to uzimaju mladi ljudi i tu je problem."

A posljedice mogu biti kobne već pri samo jednom konzumiranju, jer se ne zna ni tko ih je miješao, ni što zapravo sadrže.

Tri klika i droga dolazi

Djelatnik Terapijskog centra Ivanovac Mario Plazibat kaže: "Sve droge su ilegalne, ali ovo su droge koje su rađene tko zna gdje, u tko zna kojim laboratorijima, gdje uopće nema, recimo taj dark web, crno tržište koje je rasprostranjenije nego ikad. Dovoljna su ti dva, tri klika da naručiš."

Foto: Rtl Danas

Europska unija upozorava da ponuda droge nikad nije bila veća. Od tradicionalnih do potpuno novih.

Ponuda droga nikad veća

Petković dodaje: "Ono što treba kazati jest da je ponuda raznolika, treba kazati da je nikad veća i da se radi o spojevima koji nisu provjereni i da se ne zna kako će to reagirati i tu je najveća opasnost za javno zdravstvo."

Dok se ovisnost o heroinu povlači i bilježi pad registriranih ovisnika, nove droge preuzimaju tržište.

Sve više kokaina, a studenti na amfetaminima

Kokain i dalje dominira Europom – na godinu se zaplijeni i do 400 tona – a sve ga je više, kažu stručnjaci, i u Hrvatskoj.

Zoran Zoričić, voditelj Referentnog centra Ministarstva zdravstva za ovisnosti o drogama, govori:

"Dok ovi mlađi, studentarija koja nema novac, najčešće krše amfetamine, ovaj sloj ljudi koji je financijski potentan uzima kokain i često puta u kombinaciji s alkoholom. Tako da u ovoj grupi ljudi od 40. do 60. koji su otišli od infarkta – 80 posto su pod utjecajem kokaina."

Foto: Rtl Danas

Da su mnogobrojne droge preplavile tržište najbolje zna Plazibat, koji radi s mladima u terapijskoj zajednici. Iznimno velik problem vidi u prevelikoj promociji droge u filmovima, spotovima, ali i po društvenim mrežama.

Foto: Rtl Danas

Kaže nam: "Nekako je promocija te – od zarade do brzog života – mladima primamljiva i onda idu u tom smjeru jer im je primamljivo jer misle da će dobiti tu nešto što ne mogu na onoj strani."

A cijena tog eksperimentiranja može biti izgubljen život.

