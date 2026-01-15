Nove smrtonosne opasnosti preplavile su Hrvatsku! Tri klika i igra smrti počinje...
Crno tržište veće je nego ikad, iz EU stiže upozorenje da ponuda droge nikad nije bilo veća, a našom zemljom kruži deset novih droga
Deset novih droga kruži našom zemljom u posljednjih godinu dana. Uglavnom su sintetike.
Veliki je to alarm za roditelje, jer mladi su podložni utjecaju vršnjaka. Žele eksperimentirati i probati nešto novo. Sve krene, u prosjeku s 15 godina, upozorava struka.
Pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za ovisnosti, Željko Petković, otkriva uznemirujuće detalje:
"Problem je što su vrlo, vrlo jeftine. I najčešće kod psihoaktivnih tvari, zbog njihove cijene, zbog one kompeticije na tržištu, najčešće to uzimaju mladi ljudi i tu je problem."
A posljedice mogu biti kobne već pri samo jednom konzumiranju, jer se ne zna ni tko ih je miješao, ni što zapravo sadrže.
Tri klika i droga dolazi
Djelatnik Terapijskog centra Ivanovac Mario Plazibat kaže: "Sve droge su ilegalne, ali ovo su droge koje su rađene tko zna gdje, u tko zna kojim laboratorijima, gdje uopće nema, recimo taj dark web, crno tržište koje je rasprostranjenije nego ikad. Dovoljna su ti dva, tri klika da naručiš."
Europska unija upozorava da ponuda droge nikad nije bila veća. Od tradicionalnih do potpuno novih.
Ponuda droga nikad veća
Petković dodaje: "Ono što treba kazati jest da je ponuda raznolika, treba kazati da je nikad veća i da se radi o spojevima koji nisu provjereni i da se ne zna kako će to reagirati i tu je najveća opasnost za javno zdravstvo."
Dok se ovisnost o heroinu povlači i bilježi pad registriranih ovisnika, nove droge preuzimaju tržište.
Sve više kokaina, a studenti na amfetaminima
Kokain i dalje dominira Europom – na godinu se zaplijeni i do 400 tona – a sve ga je više, kažu stručnjaci, i u Hrvatskoj.
Zoran Zoričić, voditelj Referentnog centra Ministarstva zdravstva za ovisnosti o drogama, govori:
"Dok ovi mlađi, studentarija koja nema novac, najčešće krše amfetamine, ovaj sloj ljudi koji je financijski potentan uzima kokain i često puta u kombinaciji s alkoholom. Tako da u ovoj grupi ljudi od 40. do 60. koji su otišli od infarkta – 80 posto su pod utjecajem kokaina."
Da su mnogobrojne droge preplavile tržište najbolje zna Plazibat, koji radi s mladima u terapijskoj zajednici. Iznimno velik problem vidi u prevelikoj promociji droge u filmovima, spotovima, ali i po društvenim mrežama.
Kaže nam: "Nekako je promocija te – od zarade do brzog života – mladima primamljiva i onda idu u tom smjeru jer im je primamljivo jer misle da će dobiti tu nešto što ne mogu na onoj strani."
A cijena tog eksperimentiranja može biti izgubljen život.
