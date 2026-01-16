Nakon mjesec dana stanke 'izdržali' su jedan dan na poslu: Oni su si već produžili vikend

ODBOR ZA PRAVOSUĐE /
Grmoja otkrio kad počinje glasovanje o kandidatima za predsjednika Vrhovnog suda: 'Ne sviđa se HDZ-u'
Već drugog dana zasjedanja - sabornica poluprazna. Kao da se zastupnici nisu jučer vratili s jednomjesečne ustavne stanke u radu. Na dnevnom redu rasprava o izmjenama Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata s ciljem unaprjeđenja sustava skrbi o njima.
Iako je riječ o važnoj temi jer radi se o ljudima koji su također bili važna karika u obrani Hrvatske - sabornica poluprazna. U videu pogledajjte što o takvom prizoru saborskih klupa kažu zastupnici.