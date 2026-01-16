Thompson potpalio političku scenu u Rijeci! Željkov komentar možda najbolje opisuje situaciju

Stigla je reakcija riječke gradonačelnice Ive Rinčić, nakon što je zbog Thompsonova koncerta 13 oporbenih gradskih vijećnika od nje zatražilo sazivanje sjednice Gradskog vijeća.

Traže, naime, donošenje zaključka sličnog onom zagrebačke vlasti kojim bi se, kažu, osiguralo da se u prostorima kojima upravlja Grad Rijeka ne koriste poruke i pokliči kojima se veliča ili potiče nacionalna, rasna i vjerska mržnja.

Takav zahtjev stigao je jučer nakon što je koncert Marka Perkovića Thompsona 6. veljače u Rijeci rasprodan u rekordnom roku, a pjevač odmah najavio novi nastup dan poslije.

Političko parazitiranje na Thompsonu

Rinčić je protiv zabrana, kaže. Podsjeća da je Thompson više puta nastupio u vrijeme SDP-ove vlasti te smatra da predloženi zaključak nema pravnu težinu i predstavlja političko parazitiranje na toj temi.

"Mislim da nitko ne može biti protiv same poruke, zaštite antifašizma, to je protivno samome Ustavu. No ono što je problematično i što je dio cijele ove priče jest što iza toga ne stoji zaštita antifašističkih vrijednosti nego politički performans", rekla je Rinčić.

Evo što pak gradonačelnici odgovaraju iz oporbe, ali i partneri s kojima je formirala većinu u Gradskom vijeću. Mora, kažu, biti odlučnija, kao i da putem svojih koncerata Thompson šalje političke poruke.

"On nije imao podršku za političko djelovanje jer on je u Zagrebu pozivao na smjenjivanje legitimno izabranog gradonačelnika. Danas to nije koncert nego politička poruka, pa ako on šalje političke poruke onda ćemo i mi", kaže Ivana Prica Matijaš (SDP).

'Zašto Breni ne zabrane?'

Što mislite o pokušaju gradske oporbe da zabrani Thompsonov drugi koncert u Rijeci?

Evo nekih komentara:

"Uzalud im trud svirači, mislim da ne znaju što rade", kaže Ivana Matas. "U normalnoj državi nikada ne bi ni bilo ovoliko koncerata nakon prvog", kaže Alen Brzi.

"Psi laju karavane prolaze. Svaka zabrana je dodatna besplatna reklama", komentirao je Željko Tvrdić. "Zašto Breni ne zabrani?", kaže Ljubica Feldi Čeferin.

