Vesna 23 godine radi kao spremačica i sada je opako prozvala ministra: 'Osjećam se jadno'

Vesna već 23 godine radi kao spremačica u školi. Oprema joj nije problem, ali je nedostatak kolega.

"Do sad nas je bilo pet, sad nas ima samo tri na ovoj cijeloj školi. Kvadratura je prevelika - 2770 kvadrata ima škola plus preko osam tisuća kvadrata vanjskog prostora. Ja sam sad ujutro sama na cijelu školu. Imamo i dvoranu koja je 300 kvadrata i dvije velike svlačionice, to se sve treba očistiti", kaže Vesna Gusković, spremačica u OŠ Petra Preradovića u Zagrebu.

Prije tri mjeseca u mirovinu je otišla njezina kolegica, a zamjena još nije stigla, pa posao koji su radile dvije osobe, sada jedva stiže ona sama. "Kako se osjećam? Jadno i nemoćno. Nitko nas ne čuje i ne doživljava. Nas spremačice nitko ne doživljava", kaže Vesna.

Na problem ukazuju i ravnatelji

Na taj problem upozoravaju i ravnatelji drugih škola. "Prije 10 godina škola je imala šest spremačica. Nakon što nam je jedna kolegica otišla u mirovinu, više nismo dobili suglasnost za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta, a prije godinu dana nam je otišla još jedna spremačica u mirovinu, još uvijek čekamo odgovor iz Ministarstva, nadamo se da će biti pozitivan", kaže Branka Štefok Bojadžija, predsjednica zagrebačkog ogranka Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola.

Ministarstvo obrazovanja je to koje odobrava zapošljavanja. Ono se, odgovaraju nam, daje sukladno propisima, a trenutačno je u školama zaposleno 7237 spremačica.

"Od prosinca 2024. do studenoga 2025. zaposlena je 1541 nova spremačica (u broj su uključene zamjene, odlasci u mirovinu i slično)", kažu iz Ministarstva.

'Škole ne bi funkcionirale'

No, da se više od 30 posto škola bori s nedostatkom spremačica, upozorava Sindikat učitelja pa će Uredu pučke pravobraniteljice uputiti dopis.

"Da spremačice čiste onim tempom kojim resorno Ministarstvo odobrava zahtjeve, škole ne bi uopće funkcionirale. Mi kontinuirano pišemo požurnice, na njih dobivamo šprancirane odgovore resornog Ministarstva s obrazloženjem da oni ne zapošljavaju dinamikom kojom to sindikat zahtjeva zbog toga što imaju druge prioritete i nedostatak sredstava", kaže glavna tajnica Sindikata hrvatskih učitelja Ana Tuškan.

Pitanje za ministra Fuchsa

Česte su situacije, kažu, da zbog previše posla spremačice završe na bolovanju, a naći zamjenu za njih, ravnateljima je nemoguća misija. "Često smo primorani angažirati dodatne vanjske pružatelje usluga čišćenja da bi nam školu počistili", kaže Štefok Bojadžija.

Vesni je do mirovine ostao 21 mjesec, no pita se hoće li toliko izdržati. "Imam pitanje za ministra Fuchsa. Kada ode u mirovinu, hoće li doći neki novi ili će Ministarstvo ostati bez ministra, kao i što škole ostaju bez spremačica", kaže Vesna.

A time, upozoravaju, i bez čistog prostora u kojem borave djeca.