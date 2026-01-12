Nova pravila u školama: Što se sve promijenilo za učenike? Bili smo u 'patroli'

Put do škole je čist, bez snijega i leda. No ulazak u školu od ove godine donosi i nova pravila. Učenike u Osnovnoj školi Milana Langa u Bregani na ulazu dočekuje zaštitar, a vrata škole su zaključana - sve u cilju veće sigurnosti djece.

Kao i dosad, učenici u učionice ne mogu s mobitelima. Oni se ostavljaju u posebne kutije prije nastave.

"Odlagali smo mobitele u kutiju i dosad, a sada, s novim pravilima, bit će nam se lagano naviknuti“, kaže Antun Glasnović, učenik 8. razreda i dodaje kako na mobitelu provodi najviše dva sata dnevno.

Što kažu učenici?

Novi Pravilnik, koji je trenutačno u e-savjetovanju, primjenjivat će se u svim osnovnim školama, dok će srednje škole same odlučivati kroz kućni red.

Bez mobitela, kažu učenici, više razgovaraju.

"Pod velikim odmorom razgovaramo, a pod malim idemo na WC ili po vodu. Više se družimo, pogotovo na velikom odmoru“, ističe Viktor Tucaković, također učenik 8. razreda.

Sve se odvija pod budnim okom djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu. Darko Celižić, koji je ranije radio kao domar, trenutačno pohađa obvezni tečaj za novu poziciju.

"Uči se psihologija rada s djecom, komunikacija, nešto samoobrane, protupožarna zaštita i zaštita na radu“, objašnjava Celižić.

Pravila oko ispričnica ostaju ista – roditelji i dalje mogu opravdati izostanke do tri dana, neograničen broj puta. No ravnatelji smatraju da bi tu trebalo uvesti promjene.

"Zagovarali smo da liječnici opravdavaju izostanke, a ne roditelji u tolikom broju slučajeva. To se nije dogodilo“, kaže ravnatelj škole Igor Matijašić.

Zimski uvjeti na početku polugodišta

Nova je, međutim, obveza škole da u određenim situacijama obavijesti socijalnu službu. "Ako smatramo da neki roditelji namjerno ne šalju djecu u školu, morat ćemo o tome obavijestiti nadležne institucije“, dodaje ravnatelj.

U Kninu se ispred Osnovne škole dr. Franje Tuđmana intenzivno radilo na uklanjanju stabala i grana kako bi učenici mogli sigurno krenuti na nastavu.

"Uz gradske službe uključili su se i nastavnici škole. Najzahtjevniji dio ispred škole je očišćen“, rekao je Marijo Ćaćić gradonačelnik Knina. Nastava je ondje odgođena još u jednoj školi u gradu te u dvjema područnima.

U Zagrebu su učenici i roditelji jutros oprezno stigli do škole zbog skliskih pločnika. "Ima dijelova koji nisu očišćeni, ali pazimo“, kaže Ada iz Zagreba.

"Pazio sam da se ne poskliznem. Nije baš jako sklisko“, dodaje Mak, učenik Osnovne škole kralja Tomislava.

Zimski uvjeti obilježili su početak drugog polugodišta, uz temperature i do minus deset stupnjeva.

"Na pješačkom prijelazu i kod kružnog toka jako je sklisko“, kaže Erik, učenik iste škole, koji priznaje da se povratku u školu nije pretjerano veselio – "jer imamo dosadne predmete“.

Dosadni ili ne, učenike čeka 11 tjedana nastave do novih praznika, koji za razliku od prošle godine u veljači izostaju.

