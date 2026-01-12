Pitali smo vas što će zabrana mobitela u školama donijeti djeci, nisu svi optimistični: 'Pobunu i inat'
U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas - Što će zabrana korištenja mobitela u školama donijeti djeci?
Više od 400 tisuća učenika vratilo se u školske klupe - što u osnovnu, što u srednju školu.
Osnovce čeka potpuna zabrana korištenja mobitela, dok će srednjoškolcima biti dopušteni u slobodno vrijeme. U slučaju tučnjave, unošenja ili konzumiranja alkohola i psihoaktivnih tvari u školi, ali i poticanja na bojkot nastave, roditelji će biti prijavljeni socijalnim službama.
Anica Pavlić misli da će im donijeti "samo traumu jer današnja djeca ne znaju što je druženje, igra. Komunikacija im je preko mobitela".
Željko Tvrdić, s druge strane, smatra da neće biti problema jer su djeca prilagodljiva. "Nakon početnog šoka, okrenut će se jedni drugima, igrati se i surađivati kao u naše doba prije mobitela", vjeruje on.
Ankica Džolić ističe da djeca idu u školu kako bi učila. i da mobitelima ondje nije mjesto. "Trebalo je upotrebu mobitela u školi davno zabraniti", odlučna je.
Ivanka Žakman je optimistična i misli da će zabrana mobitela prvo izazvati ljutnju i frustraciju, a kasnije pozitivne učinke: "Aktivnije sive stanice, možda i pokoju simpatiju, ljubav".
Žnidarčić Sandra ne dijeli to mišljenje već smatra da će im takav potez kod mališana izazvati pobunu i inat, odnosno - ništa pametno.
"Mir, igru, djetinjstvo", predviđanje je Marijane Papak o učincima zabrane mobitela.
