Pitali smo vas što će zabrana mobitela u školama donijeti djeci, nisu svi optimistični: 'Pobunu i inat'

Više od 400 tisuća učenika vratilo se u školske klupe - što u osnovnu, što u srednju školu.

Osnovce čeka potpuna zabrana korištenja mobitela, dok će srednjoškolcima biti dopušteni u slobodno vrijeme. U slučaju tučnjave, unošenja ili konzumiranja alkohola i psihoaktivnih tvari u školi, ali i poticanja na bojkot nastave, roditelji će biti prijavljeni socijalnim službama.

A u našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas - Što će zabrana korištenja mobitela u školama donijeti djeci?

Anica Pavlić misli da će im donijeti "samo traumu jer današnja djeca ne znaju što je druženje, igra. Komunikacija im je preko mobitela".

Željko Tvrdić, s druge strane, smatra da neće biti problema jer su djeca prilagodljiva. "Nakon početnog šoka, okrenut će se jedni drugima, igrati se i surađivati kao u naše doba prije mobitela", vjeruje on.

Ankica Džolić ističe da djeca idu u školu kako bi učila. i da mobitelima ondje nije mjesto. "Trebalo je upotrebu mobitela u školi davno zabraniti", odlučna je.

Ivanka Žakman je optimistična i misli da će zabrana mobitela prvo izazvati ljutnju i frustraciju, a kasnije pozitivne učinke: "Aktivnije sive stanice, možda i pokoju simpatiju, ljubav".

Žnidarčić Sandra ne dijeli to mišljenje već smatra da će im takav potez kod mališana izazvati pobunu i inat, odnosno - ništa pametno.

"Mir, igru, djetinjstvo", predviđanje je Marijane Papak o učincima zabrane mobitela.

POGLEDAJTE VIDEO: Fuchs o zabranama mobitela i društvenim mreža: 'Sve je to neprovedivo ako ne sudjeluju roditelji'