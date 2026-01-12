FREEMAIL
NEKI VJERUJU U PROMJENE /

Pitali smo vas što će zabrana mobitela u školama donijeti djeci, nisu svi optimistični: 'Pobunu i inat'

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas - Što će zabrana korištenja mobitela u školama donijeti djeci?

12.1.2026.
17:00
RTL Danas
Hrvoje Jelavic/pixsell
Više od 400 tisuća učenika vratilo se u školske klupe - što u osnovnu, što u srednju školu. 

Osnovce čeka potpuna zabrana korištenja mobitela, dok će srednjoškolcima biti dopušteni u slobodno vrijeme. U slučaju tučnjave, unošenja ili konzumiranja alkohola i psihoaktivnih tvari u školi, ali i poticanja na bojkot nastave, roditelji će biti prijavljeni socijalnim službama.

A u našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas - Što će zabrana korištenja mobitela u školama donijeti djeci?

Anica Pavlić misli da će im donijeti "samo traumu jer današnja djeca ne znaju što je druženje, igra. Komunikacija im je preko mobitela". 

Željko Tvrdić, s druge strane, smatra da neće biti problema jer su djeca prilagodljiva. "Nakon početnog šoka, okrenut će se jedni drugima, igrati se i surađivati kao u naše doba prije mobitela", vjeruje on. 

Ankica Džolić ističe da djeca idu u školu kako bi učila. i da mobitelima ondje nije mjesto. "Trebalo je upotrebu mobitela u školi davno zabraniti", odlučna je. 

Ivanka Žakman je optimistična i misli da će zabrana mobitela prvo izazvati ljutnju i frustraciju, a kasnije pozitivne učinke: "Aktivnije sive stanice, možda i pokoju simpatiju, ljubav". 

Žnidarčić Sandra ne dijeli to mišljenje već smatra da će im takav potez kod mališana izazvati pobunu i inat, odnosno - ništa pametno. 

"Mir, igru, djetinjstvo", predviđanje je Marijane Papak o učincima zabrane mobitela. 

POGLEDAJTE VIDEO: Fuchs o zabranama mobitela i društvenim mreža: 'Sve je to neprovedivo ako ne sudjeluju roditelji'

