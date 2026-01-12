Dosta je izbjegavanja škole! Ministar uvodi red, mobiteli se zabranjuju

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs izjavio je u ponedjeljak da se izmjenama Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera dodatno učvršćuju pravila o korištenju mobitela u školama te jasnije uređuju neopravdani izostanci učenika, osobito u slučajevima pritiska roditelja na škole.

Govoreći o problemu ispričnica za izostanak s nastave, Fuchs je rekao da je Ministarstvo o toj problematici razgovaralo s Ministarstvom zdravstva, ali da je u ovoj fazi naglasak stavljen na komunikaciju između škola i roditelja.

"U ovoj fazi odlučili smo staviti naglasak na jačanje komunikacije između ravnatelja i profesora u školama s roditeljima, jer su u ovom slučaju oni ključni faktor u ispričavanjima o kojima govorimo", rekao je ministar novinarima na uručivanju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu poziva Professionalization of Research Centers DIGIT.1.2.03. u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Istaknuo je da roditelji trebaju biti odgovorni jer učestala ispričavanja u kratkom razdoblju nisu dobra za učenike ni sustav. "Ako se ponavljaju takva ispričavanja u razdoblju od dva ili tri dana, to ne čini dobro ni sustavu ni djeci", rekao je.

Fuchs je naveo da je pravilnik trenutačno u jednomjesečnom javnom savjetovanju te da će se nakon njegova završetka odlučiti hoće li se uvesti ograničenje broja ispričnica. "Je li se odustalo od mogućnosti ograničavanja ili nije, to ćemo vidjeti nakon završetka javnog savjetovanja", rekao je.

Upozorio je i na slučajeve u kojima roditelji ne šalju djecu u školu kako bi ostvarili vlastite zahtjeve.

"Postoji i element koji se povremeno pojavljuje, a to je da roditelji ne šalju djecu u školu kako bi izborili neke svoje stavove, pa na taj način ucjenjuju sustav da ako se to ne napravi, dijete neće ići u školu", rekao je, dodavši da je u takvim situacijama pravilnikom propisano kontaktiranje socijalne službe i postupanje u skladu sa zakonom.

Govoreći o korištenju mobitela u školama, Fuchs je rekao da su izmjenama pravilnika pravila dodatno učvršćena.

"I ranije je postojala praksa, iako možda ne na ovako čvrst način, da su mnoge osnovne škole zabranjivale korištenje mobitela za vrijeme trajanja nastave. Sada smo to dodatno učvrstili i jasno definirali kao kršenje školskog reda, uz kategorizaciju lakših i težih povreda", rekao je.

Dodao je da je u osnovnim školama zabranjeno korištenje mobitela u prostoru škole, uz predviđene sankcije, dok se u srednjim školama zabrana odnosi na vrijeme trajanja nastave.

"Naša procjena je da bi potpuna zabrana u srednjim školama bila izuzetno teško provediva", rekao je Fuchs, istaknuvši da se na starije učenike treba djelovati i odgojno, kroz školu.

Izmjene Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera trenutačno su u e-savjetovanju, koje traje do 7. veljače.

Govoreći školskoj godini, Fuchs je rekao da je nastava započela u skladu sa kalendarom, ali da nitko nije mogao predvidjeti vremenske neprilike.

"Tamo gdje je bilo problema, primjerice u Kninu, gdje se inače ne očekuju ledena kiša, vrlo niske temperature, polomljena stabla i zaleđeni pločnici, mislim da je bilo razumno prihvatiti lokalnu odluku o odstupanju od nastave u trajanju od dva dana“, rekao je, dodajući da se situacija dovodi u red.

POGLEDAJTE VIDEO Ne uživaju u snijegu samo ljudi, pogledajte zimske radosti preslatkih polarnih medvjedića...