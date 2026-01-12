FREEMAIL
PITAMO VAS /

Što će zabrana korištenja mobitela u školama donijeti djeci?

Što će zabrana korištenja mobitela u školama donijeti djeci?
Foto: Rtl Danas

Do sada su škole bile jedino mjesto gdje djeca ne smiju koristiti mobitele, ali to je bilo samo pod nastavom

12.1.2026.
13:24
danas.hr
Rtl Danas
S novom godinom u osnovne škole stigla je potpuna zabrana mobitela. Do sada su škole bile jedino mjesto gdje djeca ne smiju koristiti mobitele, ali to je bilo samo pod nastavom. 

Izmjene Pravilnika donijele su najavljivana pravila o korištenju mobitela. U osnovnim školama predviđa se potpuna zabrana, uključujući i odmore, uz iznimke poput zdravstvenih razloga.

"Ne govorimo samo o mobitelima, već o komunikacijskim sredstvima, to uključuje tablete, pametne satove i slično", pojasnio je ministar Radovan Fuchs. U srednjim školama pravila su nešto blaža.

"Većina škola već ima propisano da se mobiteli ne koriste tijekom nastave, osim u obrazovne svrhe, dok su za vrijeme odmora dopušteni", objasnio je Antun Kovačić, predsjednik Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja.

U našoj redovnoj rubrici pitamo:

Što će zabrana korištenja mobitela u školama donijeti djeci?

Odgovore nam pišite na Facebook stranici portala Net.hr, a dio odgovora objavljujemo u RTL-u Danas u 16.30.

POGLEDAJTE VIDEO: Odzvonilo mobitelima u osnovnim školama. Zastupnica upozorila: 'Vrište ako im ga uzmete'

