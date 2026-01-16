Europske metropole usporavaju promet, što će učiniti Zagreb?

30 NA SAT U CENTRU GRADA /

Rim je brzinu vožnje po centru grada ograničio na svega 30 kilometara na sat. I pridružio se drugim europskim gradovima koji smanjuju brzinu u povijesnoj jezgri. Odluka je stupila na snagu jučer, a primjenjivat će se postupno idućih 30 dana kako bi se vozači naviknuli.

Isto pravilo već su uveli Pariz, Helsinki, Brisel i London, a sve kako bi se smanjio broj nesreća i povećala sigurnost. Uz to, vlasti u Rimu očekuju kako će taj potez smanjiti razinu buke u središtu Vječnog Grada oko dva decibela.

Profesor na Fakultetu prometnih znanosti Marijan Jakovljević komentirao je za RTL Danas ima li to uopće smisla i što kaže struka. Više pogledajte u prilogu