Na utakmici Mađarske i Poljske 'bitka' sve žešća. Pogledajte isključenje Poljaka

U drugoj utakmici skupine F europskog prvenstva u rukometu gledamo napetu "bitku" Mađarske i Poljske. Koliko bi objema reprezentacijama značila pobjeda dokazali su i na parketu kada smo pred kraj 33. minute vidjeli i jednu ružnu scenu.
Poljski je pivot Miklós Rosta pokušao okretaj blizu sedmerca kada je završio "u sendviču" trojce mađarskih rukometaša prilikom čega ga je Wiktor Jankowski otvorenim dlanom lupio u lice. Suci su odmah vidjeli da je taj start problematičan i igraču Vardara dodijelili crveni karton.
