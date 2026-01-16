Na utakmici Mađarske i Poljske 'bitka' sve žešća. Pogledajte isključenje Poljaka

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

RUŽNA SCENA /

U drugoj utakmici skupine F europskog prvenstva u rukometu gledamo napetu "bitku" Mađarske i Poljske. Koliko bi objema reprezentacijama značila pobjeda dokazali su i na parketu kada smo pred kraj 33. minute vidjeli i jednu ružnu scenu.

Poljski je pivot Miklós Rosta pokušao okretaj blizu sedmerca kada je završio "u sendviču" trojce mađarskih rukometaša prilikom čega ga je Wiktor Jankowski otvorenim dlanom lupio u lice. Suci su odmah vidjeli da je taj start problematičan i igraču Vardara dodijelili crveni karton.

